«È sempre mezzogiorno» anticipazioni, «The Voice Senior» su Rai1, Antonella Clerici ammette: “Non sarà un cooking show”

«The Voice Senior» Antonella Clerici: Lunedì prossimo 28 settembre, partirà con È Sempre Mezzogiorno un programma di ricette, con protagonista la buona cucina, che regalerà anche giochi e divertimento. Sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice di Legnano ha rotto il silenzio svelando una serie di anticipazioni sfiziose sul programma del mezzogiorno di Rai1.

“Sgombriamo il campo dai dubbi, non sarà un cooking show, non sarà una gara tra cuochi, ma un programma in cui la cucina è il contesto e lo spunto per parlare di attualità”.

«È Sempre Mezzogiorno», Antonella Clerici svela il cast del programma televisivo

«The Voice Senior» Antonella Clerici su Rai1 in prima serata

Il nuovo programma È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici non sarà centrato sulla cucina, ma parlerà di attualità e temi leggeri che balzeranno al centro del dibattito pubblico. Niente cronaca però, Antonella ha ammesso. Nel cast del suo nuovo programma ci sarà Alfio il fattore, il principe azzurro dello spot del programma, che avrà il compito di accogliere gli ospiti.

Tra gli ospiti fissi ci saranno anche due nonnine e una zia. Non mancheranno poi un sommelier e un esperto di pane, Fulvio Marino. La Clerici, che di recente ha ammesso di essere stata fregata, aprirà le porte anche a vecchie conoscenze de La prova del cuoco, come Luca Montersino, e a new entry come il social chef Lorenzo Biagiarelli (fidanzato di Selvaggia Lucarelli) e la fatina dei dolci Serena.

«The Voice Senior» Antonella Clerici in prima serata su Rai1

Oltre a far compagnia quotidianamente al pubblico di Rai1 con È sempre mezzogiorno, Antonella nazionale dal prossimo novembre sarà protagonista anche in prima serata. Dopo Tale e Quale Show partirà infatti su Rai1 The voice senior un nuovo talent che avrà come protagonisti over 60 con delle storie da raccontare.