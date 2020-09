“Tale e quale Show 2020” applica le leggi anticovid è dura per tutti, concorrenti, cast, giudici e per il conduttore televisivo Carlo Conti

“Tale e quale Show 2020” Il Covid non sta per niente simpatico a Carlo Conti, alle prese con gli ultimi dettagli legati al programma canoro in cui i diversi concorrenti (per lo più artisti) imitano i cantanti famosi. Intervistato da La Stampa, Carlo Conti su “Tale e quale Show 2020” spiega: “C’è tanto entusiasmo ma non sarà la stessa cosa”.

Il programma dovrà rispettare le rigide misure anticovid in merito alla preparazione dei concorrenti. Se dovessero emergere problemi più avanti si vedrà. A tal proposito conduttore televisivo sembra già preparato: “Se ci saranno difficoltà reagirò col mestiere. Ci faremo venire delle idee”.

Loretta Goggi asso portante del programma televisivo “Tale e quale Show”

«Tale e Quale show 2020» causa Covid-19 andrà in onda senza pubblico in studio

“Tale e quale Show 2020”. La giuria del programma resta invariata : ci saranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, pronti a giudicare le esibizioni. Loretta Goggi, volto fisso della giuria del programma è tra i membri della giuria di un certo spessore.

Sul suo ruolo a Tale e quale Show Carlo Conti ha detto: “E’ l’unica che ho avuto accanto in tutte le dieci edizioni. Lo show non potrebbe esserci senza lei”.

Nel programma “Tale e quale Show 2020” gli applausi veri saranno sostituiti con quelli finti

Nonostante tutto, il programma riparte ,ma la novità sarà secondo quanto dichiarato da Carlo Conti, l’uso di applausi finti: “Sostituiremo gli applausi veri con quelli finti”.

L’ideale sarebbe trovare una soluzione per poter avere un pubblico vero: “Speriamo di riempire un po’ la sala già dalla seconda puntata. Stiamo aspettando il via libera. Perché sentire l’applauso e vedere la standing ovation dopo le esibizioni non ha prezzo”.