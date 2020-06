Filippo Bisciglia sula nuova edizione di Temptation Island 7

Temptation Island sta per iniziare! Pochi giorni al via ufficiale della nuova edizione, la sua energia e il suo staff sono talmente forti e coinvolgenti che non si fermano nemmeno davanti al covid, pur di tornare sul piccolo schermo ovviamente per la gioia dei fan. Filippo Bisciglia ha anticipato qualcosa sulle coppie, che metteranno alla prova il loro amore durante l’estate.

La trasmissione comincia giovedì 2 luglio 2020, su Canale 5, e al timone della conduzione c’è Filippo Bisciglia. Il presentatore, intervistato da ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, ha confermato che si tratterà di una versione ibrida tra Nip e Vip, dove verranno rispettate categoricamente le nuove misure anticovid,legate al distanziamento sociale.

Filippo Bisciglia Temptation Island 7: “Ho avuto occasione di fare una cena con Antonella Elia”

Filippo Bisciglia sula nuova edizione di Temptation Island 7

Bisciglia seguirà il viaggio di due coppie Vip, composte da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Le dichiarazioni di Bisciglia sono state queste:

Il mio approccio verso le coppie non cambia. Quando si parla di sentimenti e amore, non c’entra se sei famoso oppure no. Siamo tutti uguali – Ho avuto occasione di fare una cena con Antonella Elia che ha fatto come me Tale e quale show […]Mi è sempre stata simpatica. È una persona vera. Manila Nazzaro invece è amica di Pamela(Camassa ndr.), avendo partecipato entrambe a Miss Italia. Abbiamo amici in comune e anche con lei ci siamo visti a cena.

Sono talmente concentrato a parlare di emozioni e di quello che provano, che mi anniento: non sono più il Filippo di tutti i giorni, ma quello di Temptation, che aiuta le coppie e cerca di capire i loro sentimenti.

A proposito delle coppie, invece, Filippo non ha ancora le idee chiare sulle dinamiche che le governano ma ha iniziato a farsi un’opinione dopo i primi giorni di registrazioni:

C’è quella simpatica, quella focosa, quella romantica, quella ‘friccicarella’, gli innamoratissimi e i furbi (uno dei due), ma devo ancora inquadrarle bene e studiarle.

Temptation Island 7, Filippo Bisciglia rivela: “Ci saranno le esterne”

Quest’anno Temptation Island sarà diverso dalle precedenti edizione, soprattutto a causa delle norme imposte dal Governo per prevenire il contagio da Covid-19. Il presentatore ha spiegato:

Sono state prese tutte le precauzioni di legge. Anzi, nei fatti anche molte di più: sia il cast che lo staff hanno effettuato ripetuti controlli sierologici e questo ben prima dell’inizio delle riprese. I partecipanti, coppie e single, hanno anche rispettato un periodo di isolamento domiciliare prima di entrare nei villaggi. I trasferimenti dalle loro residenze alla Sardegna, poi, sono avvenuti in modo protetto per evitare qualunque esposizione al virus. Lo staff coinvolto, tecnici, produzione e redazione, vive in isolamento ALL’INTERNO del resort dove ci sono i villaggi dei partecipanti. Insomma, penso che al momento questo sia il posto più sicuro d’Italia […] Ci saranno le esterne, ma strutturate con tutte le attenzioni e le accortezze del caso, per preservare l’isolamento di tutti i partecipanti. C’è tanta voglia di leggerezza in questo periodo. Abbiamo sentito parlare per troppo tempo di cose brutte in televisione. Grazie al cielo le cose stanno andando meglio. Ora c’è bisogno di essere più spensierati. E Temptation è il programma giusto.

Ecco le sei coppie della settima edizione di Temptation Island: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Valeria e Ciavy, Annamaria e Antonio, Anna e Andrea e Sofia e Alessandro.