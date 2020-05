Temptation Island, anticipazioni e indiscrezioni sulle coppie concorrenti

Temptation Island il docu-reality che mette a dura prova le coppia di innamorati. Cresce a dismisura l’ansia per il rientro in Tv del reality succitato. Seguitissimo da grandi e meno grandi in entrambe le versioni VIP e NIP il reality è diventato nel giro di pochi anni un vero e proprio status symbol estivo. Consuetudine vuole che vada prima in onda il NIP e poi il VIP, ma la pandemia ha sconvolto anche questo.

Sembrerebbe infatti che solo per quest’anno in via del tutto eccezionale, come riportato da Blogo, andrà in onda prima la versione VIP. La decisione di casa Mediaset di fare prima la versione VIP e poi la NIP è stata presa in conseguenza della pandemia di Covid-19 ed della situazione in cui ancora vertono alcune regioni italiane, in particolare del Nord Italia che rendono impossibili i casting.

Temptation Island Vip, prime indiscrezioni sulle coppie di concorrenti Vip del docu- reality

Temptation Island, anticipazioni e indiscrezioni sulle coppie concorrenti

Insieme all’attesa per l’inizio del programma crescono anche le indiscrezioni sulle probabili coppie Vip di concorrenti. I casting sono già in funzione, come spiega Raffaella Mennoia, ed a farsi strada fra le coppie Vip emergono già dei nomi molto conosciuti.

La prima coppia, su cui vertono i rumors, formata da Giula Cavaglià e Francesco Sole e l’altra da Andrea Damante e Giulia Dellellis da poco quest’ultimi tornati assieme dopo varie vicissitudini sentimentali e tira e molla. Ancora tutto da confermare però da parte dei diretti interessati.

Temptation Island, confermati Filippo Bisciglia e Alessia Marcuzzi

Si avvicina la data di inizio quindi per Temptation Island VIP, prevista per metà giugno, e con lei si accendono anche i riflettori sul nome del conduttore del docu-reality. Molti i rumors in questi giorni che si chiedono se Alessia Marcuzzi verrà riconfermata al timone del programma televisivo per il secondo anno consecutivo. Sembrerebbe proprio di si, Alessia Marcuzzi dovrebbe essere al comando di Temptation Island Vip anche quest’anno.

La notizia però è ancora da confermare. Altro destino invece in riserbo per Filippo Bisciglia da parte di casa Mediaset. Sembrerebbe, infatti, data per scontata l’affidamento della conduzione della versione NIP a Bisciglia. La versione NIP del programma dovrebbe andare in onda, salvo imprevisti, ad agosto.