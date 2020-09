Anna e Gennaro, coppia concorrente del programma, hanno una storia molto simile a quella di Nello e Carlotta

Anna e Gennaro, 26 anni lei e 31 lui, anche loro insieme da sei anni. A chiamare la produzione di Temptation è stata proprio Anna. Dopo sei anni, a detta di Anna, c’è bisogno di una svolta. Viene automatico pensare al matrimonio ed invece no. Sembrerebbe, infatti, che la proposta da parte di Gennaro sia anche arrivata e la risposta di Anna è stata tutto fuorché positiva.

Scopriamo insieme i motivi reconditi che hanno spinto Anna ha scrivere alla redazione del programma.

Temptation Island Anna e Gennaro: matrimonio sì o no, questo è il dilemma della coppia

Temptation Island Anna e Gennaro: crisi conclamata, è ora della svolta?

Anna Ascione e Gennaro Mauro, protagonisti di questa ottava edizione del reality, hanno molto in comune con un’altra coppia in gioco, Carlotta e Nello per la precisione. Entrambe le coppie sono insieme da sei anni e attualmente si trovano ad un punto di svolta. Mentre per Carlotta e Nello il problema è il matrimonio tanto desiderato da lei contro la convivenza prediletta da lui, per Anna e Gennaro il problema è diverso la svolta per quest’ultimi sembra essere tutt’altro che positiva.

Nella richiesta di partecipazione al programma, fatta da Anna la stessa scrive: “Ho deciso di scrivere io a Temptation Island perché dopo tanti tira e molla voglio dare una svolta alla nostra storia. Da fuori tutti pensano sia il ragazzo perfetto e senza difetti e che la cattiva della coppia sia io. In realtà lui è troppo concentrato su se stesso, è un po’ infantile e le cose devono andare sempre come dice lui. Questi sono solo alcuni dei motivi che mi hanno spinto a lasciarlo piu’ volte ma poi è sempre ritornato. Succede sempre così, lo lascio, poi passa qualche mese, lui ritorna e io ci ricasco perché mi manca”.

Gennaro, a queste accuse, risponde:” Io amo Anna e tutte le volte che ci siamo lasciati ho provato a frequentare anche altre ragazze ma più le frequentavo più capivo che la donna che amo è solo lei. Le ho chiesto anche di sposarla e lei mi ha risposto con un bel no. Io ho una casa mia, una buona stabilità economica e le ho anche proposto di andare a convivere ma anche su questa cosa lei prende tempo. A questo punto il dubbio che mi ami o meno mi viene. E’ vero che ha scritto lei al programma ma penso che serva anche a me per capire se mi ama veramente”.

Eh si leggendo le loro dichiarazioni la loro sembra proprio una svolta decisiva. Anna passerà sui difetti di Gennaro e riscoprirà l’amore celato dietro di essi?