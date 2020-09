Temptation Island Carlotta e Nello: dopo 6 anni non arriva il matrimonio

Oggi 16 Settembre ritorna sul piccolo schermo Temptation Island, al comando Alessia Marcuzzi

Sei appuntamenti per sei coppie in “prova” suddivise nel villaggio delle fidanzate e dei fidanzati. I fan del programma già in trepidazione da diversi giorni hanno fatto partire il countdown in queste ultime 24 ore di attesa.

Sei le coppie protagoniste Alberto e Speranza, Anna e Gennaro, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio, Serena e Davide, Sofia e Amedeo e 22 i tentatori (11 uomini e 11 donne) Filippo, Lorenzo, Steve, Mario, Antonio, Alberto, Gianluca, Roberto, Stefano, Ettore e Michael; Vanessa, Giovanna, Ginevra, Emanuela, Ester, Eleonora, Adelaide, Giada, Benedetta, Nunzia e Giulia che all’interno dei rispettivi villaggi, da domani 16 settembre, daranno vita la reality delle tentazioni.

Temptation Island: Carlotta e Nello si mettono alla prova dopo sei anni di fidanzamento

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, 27 anni lei e 32 lui. Insieme da sei anni hanno deciso di mettersi in discussione. A prendere la decisione di partecipare al reality è stata proprio Carlotta stanca del “rimandare” le nozze di Nello prediligendo la convivenza prima.

Quest’ultima ha deciso di scrivere alla redazione del reality dichiarando: “Ho scritto a Temptation Island perché per me o ci sposiamo o ci lasciamo! A me la sua modernità di andare a convivere prima non piace proprio! Io mi sto laureando, ho un lavoro e ora voglio il matrimonio con i figli. Ho sempre sognato il matrimonio in abito bianco. Che gli costa mettersi in ginocchio e farmi la proposta con l’anello? Lui ha paura di mettere quella firma per prendersi la responsabilità. Io non ero una ragazza gelosa ma da un anno a questa parte, col fatto che non mi vuole sposare per nulla al mondo, non sono più sicura di lui“.

In sua difesa Nello ha controbattuto: “Carlotta mi ha chiesto di venire a Temptation Island perché vuole che io le chieda di sposarmi. Ma io voglio la convivenza… e poi semmai dopo si può parlare di matrimonio. Ho anche comprato una casa per noi due, ma niente…alla fine l’ho affittata“. La loro storia sembra arrivata davvero ad un punto di svolta, riusciranno a superare la dura prova alla quale hanno deciso di sottoporsi?