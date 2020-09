Il Grande Fratello Vip è appena iniziato e già nella casa ne sono successo di tutti i colori. Un edizione davvero scoppiettante questa che lascia prevedere molti colpi di scena

News Grande Fratello Vip 5 è iniziato da appena 24 ore e già ne sono successe di ogni. Flavia Vento ha abbandonato la casa a causa troppa mancanza dei suoi cagnolini, a causa di un collegamento non annunziato la contessa De Blank è stata vista nuda insomma non ci siamo fatti mancare nulla.

Di poche ore fa anche la “gaffe” se così si può definire di Fausto Leali, che rischia di costare la squalifica al cantante.

News GF VIP 5: Fausto Leali su Mussolini: “Hitler era un suo fan”

GF VIP 5: Fausto Leali, rischia la squalifica dopo 24h

News GF VIP 5. Sarebbe una squalifica record. A rischiare la squalifica è Fausto Leali che durante una discussione si è fatto sfuggire delle affermazioni sul duce non proprio adeguate. Leali, infatti, parlando ha affermato: “Se fai nove cose giuste e una sbagliata, la gente ti ricorderà solo per quella sbagliata. Prendiamo ad esempio Mussolini, ha fatto delle cose per l’umanità, ma poi è andato con Hitler. Il quale nella storia era un fan di Mussolini…”.

La frase continuava ma la regia da qui in poi ha censurato anche se si son sentiti alcuni dei commenti degli altri inquilini. Leali verrà squalificato per quanto affermato?