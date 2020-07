Cast coppie Temptation Island 7 manca poco all’inizio del tanto atteso reality il 2 luglio in onda su Canale 5

Dopo tante indiscrezioni sui concorrenti svelate finalmente le sei coppie che metteranno a dura prova il loro amore. Temptation Island 7, il primo appuntamento in onda domani giovedì 2 luglio. Dopo tanta attesa finalmente si accendono i riflettori.

Sei le coppie, tra Vip e Nip, che metteranno alla prova il loro amore:” Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Sofia ed Alessandro, Antonio ed Annamaria e Anna ed Andrea.

Temptation Island 7, Annamaria e Antonio coppia Nip di concorrenti della settima edizione del reality

Annamaria (43 anni) e Antonio (33 anni) vivono a Napoli e sono fidanzati da due anni e mezzo. Lei, con un matrimonio alle spalle, fa la segretaria in un’azienda, lui, papà di una bimba di 3 anni avuta da una precedente relazione, lavora come rider per una compagnia di food delivery. Il primo problema fra di loro sembra essere la differenza d’eta.

Antonio e Annamaria svelano il motivo che li ha fatti partecipare al reality

La decisione di partecipare al reality troverebbe fondamento da alcuni comportamenti, appartenenti al passato, di Antonio il quale sembra esser caduto più volte in tentazione. Sempre perdonate le cosiddette “marachelle” del compagno da parte di Annamaria, la quale nonostante l’amore che prova per Antonio e l’affetto per la figlia di lui, ha forti dubbi sul loro futuro insieme.

Per lei Temptation Island è l’occasione per scoprire se vale la pena investire il proprio tempo e donare il proprio amore ad un uomo più giovane e di cui non si fida al 100%. Antonio, da parte sua , non ha dubbi in merito e dichiara: “Partecipo a Temptation Island per dimostrare ad Annamaria che sono cambiato, che di me si può fidare e mi auguro che lei capisca che sono pronto ad essere l’uomo che vuole”.