Le rivelazioni sulla data di inizio di Temptation Island con Filippo Bisciglia

Il primo pomeriggio di Canale 5, fino ad oggi, è stato riempito da Uomini e Donne. Ma, dopo la scelta di Giovanna e di Sara, i telespettatori dovranno salutare il loro amato fino al prossimo autunno. Poco male, perché il pubblico di Canale 5 potrà consolarsi con l’inizio di Temptation Island.

Dopo l’annuncio dell’apertura del casting, è stata ufficialmente svelata la data di inizo. Oltre la data della messa in onda del reality, la rivelazioni riguardano anche alcuni cambiamenti del format. Ecco quali saranno le novità pensate da Mediaset per lo show di Filippo Bisciglia.

Le anticipazioni: quando inizia Temptation Island e come cambierà

Temptation Island: novità sulla data di inizio con Filippo Bisciglia

Lo show di Canale 5 inizierà il 7 luglio in prima serata, ma questa non è l’unica novità. Temptation Island dovrà attenersi alle linee guida del governo al fine di limitare le probabilità di contagio. Ciò comporterà variazioni di alcune parti del programma, la prima tra esse riguarderà il contatto fisico, il quale sarà eliminato in tutta probabilità. Dovendo mantenere le distanze di sicurezza, il reality non potrà fare uso dei soliti espedienti per “tentare o provocare” i concorrenti.

Come cambierà quindi il programma. Come affermato in precedenza da Maria De Filippi e Raffaella Mennoia: “Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale. Quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate é la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori, il raccontare le tue emozioni e la tua vita dopo un minuto”. Scelta vincente o mossa azzardata?

Confermato anche Filippo Bisciglia…e le coppie?

Confermatissimo è anche lo storico conduttore del reality più amato dell’estate, Filippo Bisciglia. Visto il successo delle edizioni precedenti, non c’erano dubbi: Bisciglia (che da poco ha fatto una rivelazione sulla gravidanza della compagna Pamela Camassa), tornerà ad affiancare le coppie, ma cosa si sa a proposito di esse?

Contrariamente alla versione Vip di Temptation Island, che ha già ufficializzato la prima coppia concorrente, non ci sono ancora news riguardo alla versione Nip. Per conoscere le coppie di Temptation Island 2020 non resta che aspettare nuove indiscrezioni.