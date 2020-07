Elia insorge dopo aver visto il video

Antonella Elia rivolge parole di sgomento verso il suo compagno a Temptation Island, al Pinnettu, dopo aver guardato un video insieme alle altre compagne di avventura al reality. La bionda Antonella afferma a malincuore : “Non ha mantenuto la promessa… Mi aveva promesso che non l‘avrebbe fatto”. Pietro Delle Piane non ha rispettato il loro patto: sta bevendo un cocktail alcolico a base di vodka.

Delusione e rabbia per Antonella Elia

Antonella Elia è delusa e arrabbiata, ma Pietro pur divertendosi la sera al villaggio, non alimenta stupide gelosie a differenza degli altri, anzi. L’attore al primo falò confessa a Filippo Bisciglia : “A novembre 2019, in occasione del compleanno di Antonella, le ho chiesto di sposarmi. Lei è un po’ allergica al matrimonio, ma ha detto di sì. Se usciremo da qui, come credo, insieme, a fine 2020 o a inizio 2021 ci sposeremo”.

Se l’amore non ha età, il matrimonio ci sarà solo se le promesse saranno rispettate

IL 46enne, nonostante abbia 10 anni in meno della fidanzata, sogna un futuro insieme a lei. Tutto stava andando liscio in questi giorni se non fosse per un piccolo particolare: Pietro aveva promesso ad Antonella Elia che al reality sarebbe stato lontano dall’alcol.“Sta bevendo..? Sì?!”, esclama basita la Elia. Le altre donne provano a smorzare la sua rabbia: “Non fa nulla di male…”. Lei non le sta a sentire e dice: “Mi ha promesso che non avrebbe bevuto per non fare errori, non doveva farlo. So che per ora non ha fatto errori, ma ha infranto la prima promessa“.

Pietro deve stare attento, deve rispettare le promesse fatte ad Antonella Elia, questa trasmissione è sicuramente il banco di prova per mettere alla prova il loro amore, con la speranza di uscire più uniti di prima e pronti per le nozze a fine trasmissione.