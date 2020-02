Chi condurrà Temptation Island 2020? Per l’inizio della nuova edizione dobbiamo aspettare l’estate prossima, ma le notizie al riguardo cominciano già a circolare. Si è da poco conclusa l’edizione Vip (vedi le anticipazioni di Temptation Island Vip 2020) condotta da Alessia Marcuzzi che ha portato alla rottura della storia d’amore tra Pago e Serena, relazione che sembra essersi attualmente ricucita all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Tornando a Temptation, ecco chi condurrà il seguitissimo programma dei sentimenti, arrivato ormai all’ottava stagione.

Temptation Island 2020

Temptation Island 2020 sarà condotta anche quest’anno da Filippo Bisciglia. Gli appassionati di questo programma televisivo possono tirare un sospiro di sollievo. A dare la notizia è stato proprio il diretto interessato: “Se condurrò la nuova edizione? Sì, sarà ancora io il conduttore di Temptation Island” – ha dichiarato lo storico fidanzato di Pamela Camassa a Superguida Tv.

Il dubbio sulla riconferma della conduzione di Temptation 2020 a Filippo Bisciglia è nato dopo la lite in diretta con Maria De Filippi nella prima edizione di Amici Celebrities (vinta da Pamela Camassa), dove Filippo era tra i concorrenti. In tanti ipotizzavano che la De Filippi, dopo quella discussione, avrebbe cambiato conduttore, ma sembra che non ci siano mai stati dubbi sul loro rapporto professionale e di amicizia.

Per la conduzione della nuova edizione di Temptation 2020 erano circolati diversi nomi tra cui quello di Lorella Boccia, Giulia De Lellis e Gemma Galgani. Tuttavia, non sarà così. Anzi, stando ad alcune voci del web, Filippo potrebbe addirittura raddoppiare. Si pensa che possa condurre anche Temptation Island Vip, togliendo il posto ad Alessia Marcuzzi. Ma per ora si tratterebbe sono di una indiscrezione.