Roberta Morise rompe il silenzio sull'esclusione da I Fatti Vostri

Dopo la clamorosa notizia, Roberta Morise finalmente rompe il silenzio sulla sua eliminazione da I Fatti Vostri. Condurrà un nuovo programma?

Qualche settimana fa fece molto scalpore, anche per Giancarlo Magalli, la notizia dell’uscita di scena da I Fatti Vostri di Roberta Morise. Cosa è successo veramente? Ad oggi non è ancora dato saperlo, visto che la conduttrice non è stata l’unica ad essere messa da parte. Ma, dopo un lungo silenzio stampa, oggi Roberta si è espressa con un post Instagram facendo chiari riferimenti alla sua esclusione dallo show.

Come l’ha presa Roberta Morise? Condurrà un nuovo programma o la bella conduttrice si concederà un periodo di riposo? I dettagli sono ancora pochi, ma non mancano i rumors che la vedrebbero impegnata in un nuovo progetto televisivo.

L’addio poetico a I Fatti Vostri su Instagram

Roberta Morise ha finalmente rotto il silenzio tramite Instagram. La conduttrice, non potendo negare la sua nostalgia nei confronti dello show di Giancarlo Magalli, ha pubblicato alcuni versi di una poesia di Pedro Salinas dal titolo Dì, ti ricordi dei sogni? La poesia in questione è la didascalia di una foto che ritrae la conduttrice, pensierosa e nostalgica, mentre si gode un infinito panorama marino. “Dí, ti ricordi dei sogni? Quand’erano proprio lì, davanti? Che distanza, in apparenza, dagli occhi! Sembravano alte nuvole, fantasmi senza un appiglio, orizzonti irraggiungibili”. I versi si concludono poi così: “Ora guardali, con me, eccoli dietro di noi”.

Il futuro di Roberta

Quali saranno i sogni di cui parla Roberta Morise? Dopo essersi lasciata alle spalle I Fatti Vostri (probabilmente per essere rimpiazzata da Samanta Togni) magari sogna la conduzione di un nuovo show. A tal proposito non sono mancate le voci di corridoio. Alcune di esse la vorrebbero a Tale E Quale Show come concorrente, incrociando di nuovo la sua strada con quella dell’ex fidanzato Carlo Conti, con il quale ha mantenuto un ottimo rapporto anche dopo le nozze di lui. Ma riguardo ad un programma tutto suo, ancora tutto tace. Non resta che aspettare i prossimi aggiornamenti.