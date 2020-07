Grande Fratello Vip 5, la ex GF Cristina Plevani chiarisce la sua posizione rispetto ai gossip circolati negli ultimi giorni in merito alla sua partecipazione

Sabato scorso l’ex gieffina, e vincitrice della prima edizione del reality, aveva rilasciato un’intervista al settimanale Dipiù dove dichiarava di non aver problemi a rientrare nella casa di Cinecittà a patto però di poter portare con se il suo adorato ed inseparabile cagnolino.

Dichiarazione questa che venne interpretata come una richiesta da parte della Plevani. Oggi la diretta interessata fa chiarezza sull’accaduto.

Cristina Plevani la verità sulla partecipazione al Grande Fratello VIP 5

Sulla sua presenza nella casa più spiata d’Italia, Cristina Plevani, decide di chiarire la sua posizione twittando sul suo profilo una dichiarazione che non lascia spazio a fraintendimenti, e scrive: “Non mi sono proposta per nessun reality, non voglio chiudermi in una casa che non sia mia, non ho voglia di circo mediatico…“.

Sempre sul suo profilo la Plevani sottolinea anche che la sua dichiarazione al settimanale Dipiù altro non è che una risposta ad una semplice domanda. Sembra quindi che Cristina Plevani non faccia parte degli inquilini di Cinecittà.