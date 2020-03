Mercoledì 4 marzo, in prima serata, su Canale 5, va in onda l’ultima puntata Chi vuol essere Milionario? Il divertente quiz cult condotto dal mitico Gerry Scotti giunge al termine. Ottima capacità di ragionamento, cultura generale, nervi saldi e un pizzico di fortuna restano le qualità fondamentali richieste ai giocatori di “Chi vuol essere milionario?” per mettersi alla prova e tentare di diventare milionari. Il programma è prodotto da RTI con Wavy Fremantle Unit.

Tra le emozioni regalate dal quiz cult condotto da Gerry Scotti, questa edizione rimarrà nel cuore dei telespettatori perché ha visto aggiungersi all’elenco dei tre concorrenti che nella storia italiana sono riusciti a raggiungere la vetta più alta del montepremi, un nuovo nome.

Il 29 gennaio Enrico Remigio, giovane manager che vive e lavora a Singapore, è riuscito nell’epica impresa di scalare le 15 domane e vincere 1 milione di euro.

Ultima puntata Chi vuol essere milionario? La protesta dei fan

Sulla pagina Instagram del programma la produzione ha comunicato la notizia: “Chi vuol essere milionario vi aspetta stasera per l’ultima puntata! Non mancate” I fan non sono d’accordo e protestano: “Ma non dovevano essere 7 puntate scusate? Perché ne fanno una in meno?”, “Voglio altre 2 puntate!”.