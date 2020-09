CalcioMercato, Inter Vidal è ufficiale: contratto di 2 anni firmato

CalcioMercato Inter, Arturo Vidal è ufficiale: Marotta ha soddisfatto la richiesta di Antonio Conte che lo avrà a disposizione per la seconda partita del campionato di serie A

Vidal dal Barcellona passa all’Inter. Il calciatore attraverso il suo profilo Instagram ha salutato i compagni, gli allenatori, i dirigenti, i dottori, lo staff e tifosi: “Oggi saluto tutti al Barcellona, dopo aver vissuto due anni meravigliosi in questo grande club. Me ne vado con l’orgoglio di aver vestito questa maglia e per aver giocato insieme a grandi calciatori e ottime persone”.

Vidal: “Voglio ringraziare la mia famiglia, i miei compagni, gli allenatori, i dirigenti, i dottori, lo staff e tutti i meravigliosi tifosi che mi hanno sempre dimostrato affetto. Oggi inizio una nuova tappa della mia vita ma resterete sempre nel mio cuore. Ci vediamo presto e sempre forza Barça”.