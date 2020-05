L’oroscopo di Paolo Fox ritorna a I Fatti Vostri su Rai 2

A I Fatti Vostri ritorna l’oroscopo dell’astrologo più amato dagli italiani, Paolo Fox

Ecco la data del ritorno di Paolo Fox a I fatti Vostri. Gli amanti delle previsioni astrali e de I Fatti Vostri, hanno dovuto rinunciare per un po’ all’intrattenimento di Paolo Fox a causa del lockdown. Nonostante l’astrologo avesse provato a continuare il suo oroscopo mantenendo le distanze di sicurezza, ad un certo punto non è stato più possibile e tutto è stato sospeso.

Però, con l’arrivo della fase 2, lo stesso Paolo Fox ha annunciato che la data del ritorno del suo oroscopo è prevista per l’11 maggio. Ma le dichiarazioni dell’astrologo non si fermano qui.

L’annuncio del ritorno del tanto atteso oroscopo è avvenuto durante un collegamento nel corso della puntata de I Fatti Vostri, l’8 maggio. Nel dare questa notizia, però, Fox ha voluto chiarire alcuni aspetti del suo lavoro, facendo chiari riferimenti a comportamenti offensivi che alcuni utenti avrebbero adottato nei suoi confronti.

Infatti, durante l’emergenza Coronavirus, internet si è popolato di meme che ritraggono l’astrologo con in calce frasi riguardanti le sue previsioni (a detta loro sbagliate) del 2020. In particolare, diventa virale il meme che ha popolato Twitter: “Salutiamo Paolo Fox… Che a dicembre aveva previsto: il 2020 sarà un anno fortunato”.

Sentendosi offeso nella sua professionalità, lo storico astrologo di casa RAI ha smentito tutto, precisando di aver detto quella frase in riferimento ad uno specifico segno, senza mai generalizzare.

Fox: “Se qualcuno si sente irritato per la sensibilità…”

Chiariti i dubbi, Paolo Fox ha deciso di sfatare il mito che molti telespettatori legano a lui. Egli afferma: “Non sono un mago, io guardo l’oroscopo della persona. Chi vuole vedere un mago e vuole pensare che io dica solo verità assolute non ha capito nulla. Se sono amato vado avanti, al contrario continuerò questa passione per conto mio. Io lascio il parere al pubblico”.

E ancora: “Se qualcuno si sente irritato per la sensibilità e non dovesse funzionare sarò pronto a rifare un passo indietro”. Indubbiamente, dopo oltre 20 anni di attività televisiva, chiunque sarebbe convinto nella fedeltà del pubblico di Fox, non resta solo che attendere l’11 maggio per godere di nuovo delle sue previsioni.