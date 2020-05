Pomeriggio 5, Barbara D’Urso: la telefonata inaspettata di Cristiano Malgioglio

Barbara D’Urso ultime notizie – Compleanno in quarantena anche per la bella e amata conduttrice di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso. Durante la puntata di venerdì 8 maggio 2020, Cristiano Malgioglio fa una sorpresa alla conduttrice e la chiama in diretta per farle pubblicamente gli auguri. La reazione della D’Urso lascia tutti spiazzati.

Nel sentire la voce del suo caro amico esclama: “Sono arrabbiata con te. Avevamo litigato, non ti ho manco risposto al telefono”. Cristiano Malgioglio replica: “Ora tutti sui social si chiederanno perché abbiamo litigato… Ma comunque ti faccio gli auguri con tutto il cuore”. La conduttrice abbozza un sorriso dei suoi che scalda il cuore, impossibile da trattenere, vista la grande ed intramontabile amicizia che c’è fra i due.

Barbara a Malgioglio: “Stai zitto e fai quello che dico io”

Barbara D’Urso zittisce Malgioglio in diretta a Pomeriggio 5

Barbara D’Urso ultime notizie – Il battibecco fra i due inseparabili amici continua e la padrona di casa di Pomeriggio 5 incalza: “Stai zitto e fai quello che dico io. Vai a pulire casa e riprenditi i conigli! Perché non li vuoi in casa?” e poi con tono sarcastico esclama: “Cantami una canzone. Vediamo se mi riconquisti”. Cristiano, di certo, non se lo fa ripetere due volte e intona uno dei suoi innumerevoli successi “Notte Perfetta”.

La Malgi, cogliendo il tono sarcastico della D’Urso e giocandoci sopra, dice: “Preferisci Tiziano Ferro a me?“. Barbara, o come la chiama Malgioglio: Barbarella, si lascia andare e mostra il suo sorriso più bello, quello che ha conquistato il cuore di tutti i suoi fan: “Un sorriso con il cuoreeeeeee!!!“.