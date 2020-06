Ballando Con Le Stelle nuova stagione: Marco Liorni a Italia Si in collegamento con i ballerini anticipa la nuova stagione

Ballando Con Le stelle 2020 anticipazioni – Meno di un mese fa Milly Carlucci era stata ospite a Vieni da Me per parlare del ritorno del longevo programma di Rai1. Oggi Marco Liorni, all’intero della puntata di Italia Si – Giorno Per Giorno ha confermato il ritorno di Ballando 2020.

Milly Carlucci aveva rivelato a Caterina Balivo di avere tutto pronto per il suo talent show, programmato per marzo. Ma la pandemia da Coronavirus bloccò tutto. La conduttrice pensò ad un’eventuale ri-programmazione per giugno, ma neanche questo è stato possibile. Oggi, però arriva da Italia Si la notizia che tutti i fan del talent più longevo di Rai 1 stavano aspettando. Ecco quando andrà in onda Ballando Con Le Stelle 2020.

Ballando Con Le Stelle 2020 anticipazioni Marco Liorni: ecco quando inizia

Ballando 2020 anticipazioni: tutto pronto per questo autunno

Marco Liorni, durante il suo talk show Italia Si – Giorno Per Giorno, ha avuto in collegamento la ballerina storica del talent show di Rai 1: Samanta Togni, insieme al marito Mario Russo. Durante l’intervista alla ballerina, il conduttore ha annunciato: “Ballando con le Stelle torna in autunno: a settembre oppure ottobre“. Insieme alla maestra di Ballando, per qualche momento, c’è stato anche il collega Samuel Peron tramite video chiamata. Essi hanno affermato quanto sia stata importante la danza durante il lockdown: “Il fatto di usare il ballo per passare questo tempo è stato veramente bello. E’ stato un insieme di emozioni che hanno contribuito a vivere meglio questa quarantena“. Ecco finalmente la notizia tanto attesa dai fan di Ballando Con Le Stelle, ma le anticipazioni non finiscono qui.

Ballando Con Le Stelle 2020 anticipazioni: le coppie e i ballerini

La conduttrice aveva già da tempo anticipato i nomi delle coppie in gara . Le star saranno: Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Costantino Della Gherardesca, Daniele Scardina “King Toretto” fidanzato di Diletta Leotta, l’attore Gilles Rocca, Ninetto Davoli, Paolo Conticini, Lina Sastri e Tullio Solenghi, l’artista Holaf e Vittoria Schisano.

I maestri ballerini: Simone Di Pasquale, Alessandra Tripoli, Lucrezia Lando, Raimondo Todaro, Vera Kinnunen, Stefano Oradei, Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina, Luca Favilla,Maykel Fonts, Marcello Nuzio e Samuel Peron.

La giuria è riconfermata quella delle precedenti edizioni del talent show: Ivan Zazzaroni (giornalista sportivo), Carolyn Smith (coreografa), Fabio Canino (conduttore radiofonico), Selvaggia Lucarelli (blogger) e Guillermo Mariotto(stilista).