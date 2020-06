Ian Holm è morto all’età di 88 anni. Il mondo del cinema saluta la sua stella

Ian Holm è morto – Il grande interprete shakespeariano si è spento questa mattina presso un ospedale di Londra per una malattia legata al Parkinson. La star del cinema aveva 88 anni ed aveva vinto contro un cancro alla prostata all’età di 69 anni.

Purtroppo, questa volta la malattia ha avuto il sopravvento e il celebre volto di Bilbo Baggins non ce l’ha fatta. Ad annunciarne il decesso è stato il suo agente, tra le lacrime e la commozione dei fan.

Addio a Ian Holm: una vita dedita al successo

Le nuove generazioni conoscono Ian Holm come l’interprete di Bilbo Baggins, personaggio della saga cinematografica kolossal Il Signore Degli Anelli, di Perter Jackson e parte del suo prequel, Lo Hobbit. Ma l’attore è celebre anche per la sua interpretazione di Sam Mussabini in Momenti di Gloria di Hugh Hudson, per cui è stato nominato all’Oscar. È stato, soprattutto un grande interprete di Shakespeare a teatro. Ian Holm con la sua morte lascerà sicuramente un grande vuoto nel panorama culturale britannico.