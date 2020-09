Era da tempo nell’aria ed è successo, Cristiano Malgioglio cantante e paroliere torna su Tv 8

News tv: cantante, paroliere un artista a tutto tondo tanto amato e seguito dal pubblico Cristiano Malgioglio torna in Tv a Indovina la canzone. Era da tempo in cantiere e da qualche giorno l’artista si diverte a stuzzicare i suoi fan sui social annunciando il suo rientro nel piccolo schermo ma senza mai farsi sfuggire nulla in proposito.

Atteggiamento questo, a fatto si, che tutti i suoi fan ed ammiratori stessero sulle spine sino ad oggi. Oggi finalmente la rivelazione Cristiano Malgioglio su Tv8 con Enrico Papi.

Cristiano Malgioglio su Tv8 accanto ad Enrico Papi a Name That Tune Indovina la canzone

Name That Tune questo il nome del nuovo format musicale di Tv8 condotto da Enrico Papi al quale prenderà parte l’amatissimo e seguitissimo Cristiano Maglioglio. Al riguardo sui social l’artista rassicura i suoi fan dichiarando: “Sarà uno show assicurato, con tanti numeri uno dello spettacolo“.

Accanto ad Enrico Papi in Name That Tune Indovina la canzone, Paola Barale ed Elettra Lamborghini. Malgioglio hai poi voluto stuzzicare i suoi fan incitandoli a seguire lo show affermando: “Tanto divertimento con Elettra Lamborghini e la super sexy e super in tutto Paola Barale“.