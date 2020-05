TV news, Massimo Giletti smentisce le fake news di questi ultimi due giorni circa la futura programmazione della Rai

TV News – Sono giorni oramai che si parla di un possibile rientro in Rai del conduttore di “Non è l’Arena“, Massimo Giletti. Intervistato da Sorrisi e Canzoni dichiara: “Avevo un programma che raccoglieva davanti allo schermo quattro milioni di telespettatori. Non si è esitato un attimo a mandarmi via perchè davo fastidio”. Per Giletti è una ferita ancora aperta quella dell’esclusione dalla RAI.

Attualmente operativo a La7, Giletti ha smentito tutte le voci su un suo possibile rientro alla tv nazionale e continua la sua intervista con un’amara confessione sulla Rai. “Noi siamo come gli ammutinati del Bounty. Non seguiamo la linea liturgica della tv ma andiamo quasi contro, cercando spazi che mettano in luce altre realtà” – ha dichiarato al settimanale.

TV News, Giletti contro i virologi ai tempi del Coronavirus

TV News – Dopo aver smentito le fake news del suo rientro in Rai, Giletti a TV Sorrisi e Canzoni esprime la sua opinione sul comportamento tenuto dai virologi durante il Coronavirus.

Il noto conduttore dichiara: “La scienza quando si confronta con un qualcosa che non conosce è in continuo divenire, ma nella vicenda del Coronavirus abbiamo sentito dire tutto e il contrario di tutto”. E conclude: “Certi virologi dovrebbero essere più umili e ammettere di avere sbagliato”.