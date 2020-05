Ancora da chiarire le cause del decesso dell’attore di “Twilight” e della sua ragazza

Mercoledì 13 maggio 2020 l’attore di “Twilight” Gregory Tyree Boyce e la sua fidanzata Natalie Adepoju sono stati ritrovati morti nella casa di Las Vegas. E’ stata la madre di lui a dare la notizia della morte del figlio e della sua attuale ragazza. Accanto ai loro corpi senza vita è stata trovata, dalla polizia scientifica, della polvere bianca.

Per il momento, le cause della morte della coppia non sono ancora note. Le autorità non hanno confermato le informazioni circa la polvere bianca. Gregory Tyree Boyce e la sua fidanzata Natalie Adepoju vivevano a Las Vegas in un appartamento vicino alla casa della madre dell’attore.

Giallo sulla morte dell’attore di Twilight Gregory Tyree Boyce, 30 anni, e la sua ragazza di 27 anni trovati morti a Las Vegas

Gregory Tyree Boyce e la figlia Alaya di 10 anni

Gregory Tyree Boyce era noto per il suo ruolo di Tyler Crowley nella prima parte di Twilight. Il suo personaggio aveva segnato gli spiriti di Bella Swan, interpretata da Kristen Stewart. L’attore Boyce lascia una figlia Alaya, di 10 anni e anche la fidanzata Natalie Adepoju lascia un figlio, Egypt.

La madre dell’attore su Facebook lo ricorda così

La madre dell’attore Boyce con un lungo post straziante su Facebook rivela un retroscena particolare: “Il mio bambino, Greg Boyce era il miglior chef. Stava per avviare un’attività nel settore della ristorazione West Wings. Ha creato sapori e li ha chiamati: Snoop Dog, Kendrick Lamar, Roddy Ricch e The Game”.

Trovati morti l’attore Gregory Tyree Boyce e la fidanzata Natalie Adepoju

“Posso dire che mio figlio era il mio cuoco preferito. Stava succedendo qualcosa di eccezionale e quella era la sua passione. Greg ha organizzato una festa di degustazione per l’apertura della sua attività. Voleva che io facessi parte dell’aspetto commerciale e che avessi un ottimo legame con Adrian Mc Daniel (che non ha scritto neanche due righe sul decesso dell’attore) essere il suo responsabile commerciale e finanziario”.

“Martedì dovevamo incontrarci per discutere dei piani per il prossimo futuro”

“Martedì 12 maggio dovevamo incontrarci per discutere dei piani per il prossimo futuro, ma non è mai successo. Provo dolore. Perché mi hai lasciato. Durante la quarantena, abbiamo iniziato a camminare la sera. Io, tu, Natalie, Alaya e Kaniya abbiamo trovato un bellissimo sentiero su cui camminare, ci è piaciuto molto là fuori”.

