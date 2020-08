«Magna Graecia Film Festival 2020» ospiti, vincitori della diciassettesima edizione

«Magna Graecia Film Festival 2020» è arrivata alla sua diciassettesima edizione. Alessandra Mastronardi vince il premio Vigliaturo per L’Allieva, omaggio ad Alberto Sordi e Federico Fellini. La diciassettesima edizione è stata ideata e diretta da Gianvito Casadonte, nel segno di Federico Fellini e Alberto Sordi, sono arrivati a Catanzaro.

L’interprete di Alice Allevi ha parlato anche della terza stagione “Spero vi piacerà la terza stagione che andrà in onda il 27 settembre”.

Tutti i vincitori della manifestazione cinematografica

Marco D’Amore, Vinicio Marchioni, Alessandra Mastronardi, Marco Bocci, Alessandro Haber, Andrea Roncato, Anna Falchi, Antonio Catania, Paolo Sassanelli, Barbara Chichiarelli, Giorgio Pasotti e la star di Beautiful, Ronn Moss.

Tra i premi assegnati dal direttore di giuria Michele Placido spicca come miglior film Bangla, miglior opera prima “A Tor Bella Monaca non piove mai” di Marco Bocci, miglior regista Marco D’Amore per il film “L’Immortale”, miglior sceneggiatura per “Dolcissime”. Colonna D’Oro alla carriera a Peter Webber e Abel Ferrara.

Il vincitore del Magna Graecia Film Festival 2020

Tutti i vincitori del Magna Graecia Film Festival 2020