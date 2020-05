Costanza Caracciolo e Bobo Vieri ospiti a Domenica In per la Festa della Mamma

Per la Festa della Mamma, Costanza Caracciolo e Bobo Vieri ospiti nella puntata di oggi 10 maggio 2020 di Domenica In. Spulciando il profilo Instagram della Caracciolo troviamo un post che non è stato solo un semplice messaggio di auguri a tutte le mamme del mondo, ma anche un grido di speranza al tempo del Coronavirus. “Che tutte le mamme abbiano sempre la forza di affrontare tutto“ è la didascalia alle foto che la ritraggono nel giorno del parto delle figlie Stella e Isabel.

L’ex velina Costanza Caracciolo, insieme a Christian Vieri dal 2018, ha una famiglia di due bellissime bambine (Stella e Isabel). Certo diventare mamma è sempre un grande passo, ma di questi tempi può essere un po’ più complicato. Anche se non sembra essere stato questo il caso della showgirl che ha partorito a “tempo di musica”!

Festa della Mamma, Bobo Vieri e Costanza Caracciolo a Domenica In: quando un messaggio di speranza diventa motivo di confronto

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo a Domenica In

Così Costanza Caracciolo in questo giorno di ricorrenza per la festa della mamma posta sui social la foto in ospedale con le neonate. Un commento di auguri non cela la sorpresa di pubblicare foto così private in un contesto così pubblico come quello di Instagram.

La linea di confine tra quello che è pubblico e privato è sempre molto labile quando si tratta di personaggi pubblici che, come in questo caso, decidono di portare avanti in prima persona dei temi sociali importanti. I fan commentano: “Condividere sui social una foto così intima che dovrebbe appartenere gelosamente solo ai genitori è un po’ azzardato…”, “Oggi sei da Mara con Bobo, giusto?”

Il messaggio impegnato si scioglie in una risata contagiosa

I festeggiamenti della mamma continuano in diretta da Milano sui Rai 1 a Domenica In con Mara Venier. Costanza Caracciolo è con Christian Vieri, che in risposta a una domanda della conduttrice fa una piccola gaffe. Mara Venier gli chiede semplicemente se quando si sono conosciuti fossero stati prima amici e lui risponde: “Ci siamo conosciuti in nazionale” (riferendosi ad Antonio Cassano).

Costanza, avendo immediatamente colto che la domanda della conduttrice fosse riferita a lei ride, come fa anche la Venier che sembra mostrare fatica nel riprendere un po’ di serietà.