«Le Iene» anticipazioni della puntata di stasera 5 maggio e lo scherzo: vittima della serata è la modella Giulia Salemi

Le Iene anticipazioni della puntata di stasera martedì 5 maggio nuovo appuntamento con «Le Iene», in prima serata, su Italia1. La conduzione dallo studio virtuale vede al timone il trio composto da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. Argomento cardine della puntata sarà ancora la stretta attualità, ma non mancheranno i servizi sulle denunce, le inchieste e gli scherzi ai personaggi famosi.

Come tutti i martedì, alle ore 20.30 appuntamento con la fascia Iene.it, aspettando Le Iene di Giulia Innocenzi, in diretta Facebook sulla pagina de Le Iene e su Mediasetplay. Oggi in collegamento con la Iena ci sarà lo chef Gianfranco Vissani.

Puntata di stasera martedì 5 maggio nuovo appuntamento con “Le Iene” Abbiamo trovato la cura per il Coronavirus?

Alessandro Politi si occupa della possibile terapia contro il Coronavirus utilizzata dagli ospedali Carlo Poma di Mantova e dal San Matteo di Pavia. Le due cliniche lombarde hanno concluso da pochi giorni la sperimentazione su una possibile cura. Per i pazienti affetti da una forma severa di COVID-19 si prevede un trattamento. Il plasma iperimmune, cioè il plasma delle persone guarite dal Coronavirus, ricco di anticorpi.

Questo, iniettato nel sangue dei malati, aiuterebbe il corpo a combattere il virus. Per saperne di più sull’argomento l’inviato incontra il direttore della Pneumologia e dell’Unità di Terapia intensiva respiratoria dell’ospedale Poma di Mantova, dottor Giuseppe De Donno e il direttore del Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del San Matteo di Pavia, dottor Cesare Perotti.