«La vita in diretta» il giornalista Tommaso Martinelli diffonde la notizia della riconferma di Lorella Cuccarini e Alberto Matano

«La vita in diretta» Tommaso Martinelli giornalista e autore televisivo, sulla rubrica del settimanale “Vero” scrive e conferma i ruoli dei conduttori televisivi per la prossima stagione. Nella sua rubrica Martinelli parlando del rotocalco targato Rai, esprime la sua teoria sulla coppia di conduttori del programma, La vita in diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

Nelle ultime settimane, sono stati tanti i gossip e i rumors che si sono susseguiti uno dietro l’altro, su voci di corridoi, che ipotizzavano un prossimo cambiamento dei conduttori del rotocalco in questione.

La teoria di Tommaso Martinelli conti alla mano…

«La vita in diretta» Confermati Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Stando ad alcune voci di corrente opposta è emersa la notizia che voleva una incomprensione totale, sopportazione e poca apertura mentale fra i due. Tommaso Martinelli in merito a queste dicerie, mette a tacere i gossip di corrente contraria. Secondo il giornalista di Vero, Cuccarini e Matano saranno certamente riconfermati per il successo ottenuto. Martinelli nella sua rubrica spiega anche il motivo, secondo lui, di questo successo.

Martinelli spiega i motivi che lo spingono a dare per certa la riconferma di Cuccarini e Matano al timone del rotocalco. Secondo il giornalista di Vero, visti gli ascolti tv, rispetto a quelli avuti con le precedenti conduzioni, il segreto della coppia sarebbe un altro. Vediamo.

Tommaso Martinelli: certa la riconferma a La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Nonostante i vari pettegolezzi che abbiamo letto in queste due settimane, la Cuccarini e Matano sono molto affiatati, dichiara Tommaso Martinelli. Insomma, secondo il giornalista non ci sono dubbi, la riconferma di Lorella Cuccarini e Alberto Matano al timone de La vita in diretta è certa!