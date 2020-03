Gossip di oggi 4 marzo 2020 – La bellezza di Michelle Hunziker è davvero disarmante. La conduttrice di Striscia la notizia infiamma il pettegolezzo di oggi. In questi giorni l’ex modella svizzera si trova alle Maldive per un servizio fotografico. La moglie di Tommaso Trussardi torna a far impazzire i fan con uno scatto all’ultimo grido pubblicato su Instagram. Un’autentica regina della giungla che incanta tutti senza mai essere volgare. “In queste ultime foto alle Maldive sei veramente il top del top!”, “40 anni e non sentirli. Sei bella come il sole e super simpatica” – commentano i follower. The Queen of the jungle guest at La Repubblica delle Donne tonight.

Lo show di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker – #CR4 La repubblica delle donne

Gossip – La regina della giungla a #CR4 a La repubblica delle Donne di Piero Chiambretti

Oggi, mercoledì 4 marzo, Michelle Hunziker sarà ospite da Piero Chiambretti nella trasmissione #CR4 La repubblica delle Donne. L’ex moglie di Eros Ramazzotti ripercorrerà i momenti più importanti della sua brillante carriera e della sua vita personale.

Michelle Hunziker da Chiambretti parlerà del suo essere mamma e del rapporto con le figlie Aurora, Sole e Celeste. Ci sarà anche un accostamento con Vittorio Feltri, che qualche settimana fa aveva rivelato proprio a Chiambretti di essere lui l’autore dei primi messaggi che il marito Tomaso Trussardi scrisse a Michelle per approcciarla.

Intanto, allo scatto pubblicato dalla Hunziker poche ore fa su Instagram, ai tantissimi like si aggiungono quelli di Caterina Balivo, Emma Marrone e Alessandra Amoroso.