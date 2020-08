Chi è nella vita Greta Scarano?

Greta Scarano è una attrice a tutto tondo, vediamo come ha cominciato la carriera. Tra il 2003 e il 2004 studia recitazione all’Istituto “Corner” in Alabama, dove frequenta la high school del luogo e lavora in teatro. Tornata a Roma, consegue la maturità classica e si iscrive alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi Roma Tre. Frequenta anche un corso di recitazione presso la scuola di teatro “Ettore Petrolini”, diretto da Claudio Carafoli.



Greta recita in teatro in Italia e negli Stati Uniti, gira alcuni videoclip e cortometraggi, tra cui Lui e lei, da lei scritto e diretto. Nel 2006 gira il primo film per il grande schermo, di cui è anche aiuto regista, Gente di strada di Claudio Amato.

Gossip – CoronaVirus – Notizie dell’ultim’ora – Oroscopo – News tv

Greta Scarano chi è?

Greta Scarano sarà presto protagonista di una serie televisiva ispirata alla vita di Francesco Totti. La serie sarà ispirata ai contenuti del libro ‘Un capitano‘, scritto dal giornalista sportivo Paolo Condò. Si tratta di una vera e propria epica sportiva dedicata al campione romanista.

In questa serie tv nel quale si racconta il periodo precedente al ritiro dal calcio giocato e la sua privata. La serie è prodotta da Mario Gianani per Wildside, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Kwaï, Aspetti, questi, entrambi legati strettamente alla città e allo sport che tante soddisfazioni hanno regalato al popolare atleta.

“La serie ci permetterà di vedere il lato umano e privato di Francesco Totti: interessante, coinvolgente ed unico, tanto quanto l’artista del calcio che tutti hanno potuto ammirare” ha dichiarato al riguardo Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming Sky Italia.

Speravo de morì prima, cast: Greta Scarano sarà Ilary Blasi

Pietro Castellitto, vestirà i panni di Francesco Totti, Greta Scarano, sarà Ilary Blasi, e Monica Guerritore, interpreterà la madre del calciatore. Il padre invece sarà rappresentato dall’attore Giorgio Colangeli.