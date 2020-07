Voci di corridoio vogliono Ludovica Pagani, nota influencer e conduttrice radiofonica, nel cast di Grande Fratello Vip 5, ha detto di sì?

Continuano a nascere nuovi possibi nomi per il cast del reality di Alfonso Signorini. Oggi arriva quello di Ludovica Pagani, ha detto di sì al Grande Fratello Vip 5? Pieno fermento per la produzione della quinta edizione del reality più famoso e atteso di Canale 5 e le indiscrezioni sono sempre di più. Probabilmente, ad occupare la casa più spiata d’Italia ci sarà anche la seguitissima Influencer, ma quanto ne sappiamo suo suo conto?

Chi é Ludovica Pagani?

Ludovica Pagani ha 25 anni e frequenta la facoltà di scienze politiche. Vanta una brillante carriera come modella, ma la sua notorietà si deve maggiormente al suo nomerose seguito sui social, è infatti una influencer da oltre 2 milioni di follower. Ma non è tutto, da poco la Pagani conduce un programma su Radio 105 il week end. Molti però la ricorderanno per la gaffe commessa durante la lettura della classifica per Bergamo TV: quando interpretó le cifre accanto alle squadre come posizionamenti in classifica e non come punteggi. Oggi però di strada ne ha fatta, oltre ad essere una famosa Influencer, si vocifera che potrebbe anche rubare il posto di conduttrice sportiva a Diletta Leotta.

Gli altri nomi del Grande Fratello Vip 5

Oltre a Ludovica Pagani (la cui indiscrezione parte da Giornalettismo), gli altri possibili concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sono: Flavia Vento, Elisabetta Gregoraci, Michela Quattrociocche, Patrizia De Blanck, Stefania Orlando, Pinina Garavaglia, Nicola Ventola e Eva Grimaldi. Chi di loro parteciperà veramente? Non resta che aspettare i prossimi aggiornamenti.