Sossio e Ursula, se non è lei è Aruta. Ieri la ex UeD Over, ha scritto una lettera a Sossio Aruta per fargli arrivare la notizia circa la figlia Bianca che è stata male. Oggi Sossio replica a Ursula con la sua lettera d’amore.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo non passano un solo giorno senza mandarsi un piccolo messaggio o una lettera. Chiaramente Sossio è stato messo al corrente dell’emergenza e sembra essere più preoccupato per la situazione che sta vivendo l’Italia. Ovviamente i suoi pensieri vanno di continuo alla sua famiglia che è rimasta in Puglia. Aruta ha sempre dimostrato emozioni e di essere molto premuroso verso Ursula e la figlia. Chiaramente l’emergenza che stiamo attraversando non gli fa vivere il Grande Fratello Vip come vorrebbe.

L’ex UeD Over a Ursula: “Ti rispetterò sempre amore mio…”

Stavolta, vista l’emergenza da coronavirus, la Produzione del Grande Fratello Vip, farà vedere ad Aruta e Ursula un video-messaggio?

Per tutta la giornata è stato in disparte e, dopo l’aperitivo, si è isolato dal resto del gruppo per scrivere una lettera per Ursula, la sua compagna. La prima frase recita così: “Grazie per le notizie che mi fai avere. Spero che tu sia tanto orgogliosa di me. Ti rispetterò sempre amore mio”, scrive… e la lettera continua… Sossio e Ursula stanno dimostrando giorno dopo giorno il loro grande amore.