La lettera Ursula Bennardo dichiara che la figlia di Sossio Aruta è stata male. Il Grande Fratello Vip metterà al corrente Sossio della lettera scritta dalla fidanzata ursula circa le condizioni della figlia Bianca?

Sossio e Ursula gli ex UeD Over, stanno vivendo l’esperienza del Grande Fratello Vip, con visioni diametralmente opposte. Lui, Sossio pensa a Ursula, Ursula idem e il suo profilo social parla chiaro. Lei nel Frattempo scrive a Sossio, in quanto la sua fidanzata Ursula è rimasta a casa, in Puglia, con la figlia Bianca, nata lo scorso autunno. “Lo guarderemo sempre, in ogni istante e in diretta. Sono tranquilla, mi fido di lui. Entrare nella casa è stato sempre un mio sogno. Quando Bianca sarà un po’ più grande entrerei anche io volentieri nella casa” ha raccontato al magazine UeD.

La Produzione del GF Vip, farà vedere Sossio e Ursula in un video-messaggio, o lo metterà solo al corrente della lettera scritta di Ursula circa le condizioni della figlia Bianca?

La fidanzata di Sossio Aruta ha voluto scrivere una lettera, pubblicata sul settimanale Di Più in edicola da sabato 14 marzo. La Bennardo nella missiva ha parlato di alcuni problemi di salute che la piccola ha dovuto affrontare in questi giorni. Cosa è successo alla figlia di Sossio?

La figlia Bianca e Usula

Il messaggio: “La nostra Bianca ti cerca”

Le dichiarazioni di Ursula Bennardo alla rivista Di Più: “Dopo la tua partenza nostra figlia è stata poco bene di salute. Ha avuto la bronchiolite, una infezione che le ha provocato febbre, tosse, catarro e difficoltà respiratorie. In questo brutto periodo, ho avuto tanta paura per lei. L’ho fatta immediatamente visitare dal pediatra, che mi ha tranquillizzato, mi ha detto che si sarebbe velocemente ripresa. Nel lettone la nostra Bianca ti cerca con la manina perché è abituata alla tua presenza”.

Sossio, Ursula e la piccola Bianca che sente la mancanza di Sossio: “Mi manchi, hai ancora bisogno di noi?”

“Sossio, mi manchi. Abbiamo bisogno di te e tu, amore mio, dimmi sinceramente: hai ancora bisogno di noi?“ sono le parole alla fine della lettera. Ursula sente molto la mancanza di Sossio e le sue sicurezze sembrano vacillare. In questo periodo difficile che tutto il mondo sta attraversando con il Coronavirus su Instagram la Bennardo scrive: “Non vedo l’ora di poterti dire sono qui, ho potuto spostarmi, viaggiare. E non vedo l’ora di poter andare in vacanza con te, per abbracciarti e ridere senza pensieri e gioire con chiunque incontreremo. Tutto ciò che prima era normale adesso sembra un sogno. Ma io so che ce la faremo e tutti saremo più felici di prima, Manchi amore”.