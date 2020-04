Teresanna detesta Sossio e l’intolleranza nella Casa del Grande Fratello Vip regna sovrana

Grande fratello news ultim’ora – Ultime notizie dal Grande Fratello. Al «Grande Fratello Vip» Sossio Aruta e Teresanna Pugliese si insultano e litigano. Ormai è guerra aperta tra i due, è lite al Grande Fratello Vip 2020! Sossio Aruta non si nasconde e dice chiaramente a Teresanna e Licia che stasera le manderà in nomination. Teresanna Pugliese è visibilmente risentita dalla decisione presa dal primo finalista del GFVIP 4. La ex UeD già da ieri sera ha iniziato a sfottere Sossio, che sembra non essere toccato dalla performance della napoletana.

Sossio: “Io non ti calcolo proprio…”

E’ lite al Grande Fratello Vip 4, Teresanna e Sossio repellenti per natura

Grande fratello news ultim’ora – Ultime dalla Casa del Grande Fratello – I due non si sopportano fin dai primi giorni della coesistenza nella Casa e hanno sempre avuto un rapporto freddo, quasi di repellenza e hanno sempre portato molto scompiglio. Il tutto nasce da quando Sossio ha detto a Teresanna che l’avrebbe questa sera l’avrebbe mandata in nomination. Da quel momento l’ascia di guerra si è alzata al cielo. Ormai anche la più postilla diventa una litigata…anche per mangiare.

Nel Video qui sotto, possiamo vedere la litigata tra i due concorrenti in lizza per un posto sul gradino più alto della finale.