Dopo la nascita della figlia Bianca, Sossio e Ursula annunciano le loro nozze

Lo studio di Uomini e Donne oggi si colora di rosa. Oggi, la trasmissione record di ascolti del pomeriggio di canale 5, condotta da Maria de Filippi è stata teatro della proposta di matrimonio più attesa della tv: quella di Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

I due, avendo già una figlia, Bianca, hanno preso la decisione di convolare a nozze proprio nel salotto di UeD. L’ex Grande Fratello Vip, adesso cavaliere del trono over di UeD, ha studiato tutto nei minimi particolari.

Il video della proposta di matrimonio di Sossio Aruta a Ursula Bennardo a Uomini e Donne

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: il video della proposta di matrimonio a Uomini e Donne

Sossio, fingendo di avere problemi con l’audio esce dallo studio e si reca dietro le quinte, nel frattempo Ursula rimane in studio ed assiste ad un video del fidanzato, nel quale le dichiara tutto il suo amore.

Successivamente, Sossio scende le scale con un mazzo di fiori e l’anello in tasca. Inginocchiatosi davanti a Ursula le chiede di diventare sua moglie, lei, nel porgergli la mano, ribadisce a lui la sua proposta di diventare suo marito.

Sossio: “Questa favola la voglio vivere per tutta la vita”

La storia d’amore di Sossio Aruta è Ursula può essere considerata una favola da 21° secolo. Fatta di amore, passione, dolcezza e promesse. Infatti, durante il Grande Fratello Vip, Aruta ha promesso che avrebbe sposato Ursula.

E per mantenere la sua promessa non ha potuto usare parole migliori di queste: “Sono due anni che vivo una favola ma non mi accontento. Questa favola la voglio vivere per tutta la vita, Desidero invecchiare con te, ma manca un piccolo particolare per chiudere il cerchio. Vuoi diventare mia moglie?”.

Dopo la grande notizia, non resta che aspettare il ritorno dell’Italia alla normalità per cominciare a parlare dei preparativi delle nozze. Per adesso è solo il caso di dire “E vissero felici e contenti”.