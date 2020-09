Matilde Brandi entra al Grande Fratello Vip, ma il marito ha qualcosa in contrario

Venerdì scorso c’è stato il secondo ingresso dalla porta rossa dei Vip partecipanti, tra cui Matilde Brandi al Grande Fratello Vip. Il reality che inizialmente è partito con un abbandono da parte di Flavia Vento e con degli scossoni all’interno continua così come continuano le indiscrezioni sui suoi partecipanti. E’ arrivato il turno di Matilde Brandi, la showgirl ha già conquistato i suoi compagni di viaggio ed il pubblico a casa ma dall’altro canto sembrerebbe che sia entrata nella casa contro il volere del marito Marco Costantini.

Matilde Brandi al Grande Fratello Vip, il marito contrario

Matilde: “Se a 51 anni ti vuoi rimettere in gioco…”

A lanciare l’indiscrezione sembrerebbe esser stato Roberto Alessi nella sua rubrica su Novella 2000 il quale ha dichiarato:”Il marito, il commercialista Marco Costantini, era assolutamente contrario, ma Matilde Brandi ha deciso comunque di partecipare al reality…” aggiungendo poi:”Se a 51 anni ti vuoi rimettere in gioco e il mondo dello spettacolo è la tua passione fin da ragazzina non è che ti capitano molte altre occasioni del genere…“. Non è di certo la prima che si rimette in gioco attraverso il GF basti pensare a Adriana Volpe, che la Brandi abbia la stessa fortuna? Per il momento sembrerebbe proprio che Matilde Brandi sia entrata nella rosa dei favoriti del GF.