“ Gf Vip 6 ” eliminati e nomination di ieri 3 marzo: nomination palesi, nomination segrete e il terzo finalista

«Grande Fratello Vip» 2 eliminati, nomination e 3^ finalista di ieri sera 7-3-2022

« Grande Fratello Vip » eliminato ieri sera

172° giorno nella casa. « Grande Fratello Vip » eliminati e nomination del 3 marzo 2022. Le Nomination al “ Gf Vip 6 ” di ieri sera, vediamo chi è il terzo finalista, chi ha nominato chi, le nomination palesi, le nomination segrete al Grande Fratello Vip.

“Grande Fratello Vip 2021 nomination” di ieri

“ Grande Fratello Vip 2021 nomination ”, i nominati alle nomination dai Gf Vip 6. Ieri sera, 07 marzo, in prima serata su Canale 5 è andata in scena la quarantaseiesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste.

Tutte le ultime notizie dal Grande Fratello Vip reality show (46° puntata)

Tutte le ultime notizie dal “ Gf Vip 6 ”. Vediamo le nomination della 46° puntata andata in onda su Canale 5 ieri: i nominati di questa settimana e le novità nel reality show dopo 172 giorni nella Casa.

« Grande Fratello Vip » eliminato ieri sera 7 marzo

“ Gf Vip 6 ” eliminati ieri al tele voto sono stati MIRIANA TREVISAN e …. …. lasciano definitivamente la Casa del “ Gf Vip 2021 ”.

Novità

“ GF VIP ” NOVITA’ E GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI DALLA CASA – SIGNORINI AD INIZIO PUNTATA HA RIVELATO L’ELIMINAZIONE A SORPRESA DAL REALITY SHOW DI CANALE 5. LA NOVITA’: L’IMPREVISTO, IL TELE VOTO FLASH CHI VUOI IN FINALE. IERI NON CI SONO STATE LE NOMINATION PALESI. I CONCORRENTI HANNO FATTO SOLO NOMINATION SEGRETE.

Gli eliminati sono due

ANCHE IERI SERA CI SONO STATE 2 ELIMINAZIONI. IL CONCORRENTE PIU’ VOTATO E’ RIMASTO NELLA CASA, VICEVERSA, IL MENO VOTATO LASCERA’ LA CASA DEL GRANDE FRATELLO E SARA’ ELIMINATO PER SEMPRE DAL REALITY SHOW.

“ Grande Fratello Vip ” i salvati di ieri sera 46° puntata

Ricordiamo, che i concorrenti (VIP) che hanno ricevuto più preferenze, accedono alla fase finale del reality show e concorreranno al podio finale, i VIP nominati erano DAVIDE, MIRIANA e JESSICA.

Il verdetto del pubblico ha dato la maggioranza dei voti al concorrente Davide Silvestri che è il primo a salvarsi e rimane nella casa e concorre per un posto alla finale del #Gfvip.

Signorini comunica che il “tele voto” non è chiuso e continua a far confrontare i concorrenti e induce i VIP ad uscire dal guscio e ad esporsi.

Intanto mantiene sulle spine Miriana Trevisan e la Princess Jessica Selassié che rimangono a giocarsi un posto per la finale per quasi tutta la puntata.

E’ giunto verdetto del GF Jessica Selassié viene salvata dal « Grande Fratello Vip » l’eliminata dopo sei mesi è Miriana Trevisan con il 25%. Signorini le riserva una grande sorpresa, ad attenderla c’era il figlio Nicolino e l’ex Pago.

“ Gf Vip ” nomination puntata 44^ puntata

NATHALIE – 6 nomination

– 6 nomination MIRIANA – 2 nomination

– 2 nomination ANTONIO – 2 nomination

« Grande Fratello Vip » nomination 45a puntata del 3 marzo 2022

I nominati di ieri sono:

MIRIANA – 3 nomination

– 3 nomination JESSICA – 2 nomination

– 2 nomination DAVIDE – 2 nomination

“ Grande Fratello Vip ” i salvati della 45a puntata

Ricordiamo, che i concorrenti – VIP – che hanno ricevuto più preferenze, accedono alla fase finale del reality show e concorreranno al podio finale. I VIP nominati erano Antonio, Sophie, Miriana e Giucas.

Il verdetto del pubblico ha dato la maggioranza dei voti alla concorrente Miriana Trevisan che è la primo a salvarsi, la showgirl rimane nella casa e concorre per un posto alla finale del “ Gf Vip ” Vip. Il secondo preferito è Antonio Medugno. La terza preferita Sophie Codegoni.

Signorini tiene sui carboni ardenti Giucas Casella e Davide Silvestri che rimangono a giocarsi un posto per la finale. Silvestri si salva e Giucas è l’eliminato, ma pesca la carta del ritorno e rientra nella Casa.

“ Grande Fratello Vip ” nomination palesi precedenti: chi ha nominato chi

Chi ha nominato chi, nomination palesi :

: BARU’ nomina Nathalie: “Voto lei perchè crea instabilità nella casa.”

nomina Nathalie: “Voto lei perchè crea instabilità nella casa.” MANILA nomina Antonio: “Spero che torni con noi. Ha passato troppo tempo con Katia. Si è allontanato.”

nomina Antonio: “Spero che torni con noi. Ha passato troppo tempo con Katia. Si è allontanato.” DAVIDE nomina Nathalie: “Non sono d’accordo quando dice che faccio solo pizza e cornetti. Non faccio solo questo!”

nomina Nathalie: “Non sono d’accordo quando dice che faccio solo pizza e cornetti. Non faccio solo questo!” SOPHIE vota Nathalie: “Mi hanno riferito parole troppo forti. Parole razziste. Mi hanno riferito cose che vanno oltre e lo ha sentito anche il mio fidanzato: “Jessica e Lulù sono protette dagli zingari.”

vota Nathalie: “Mi hanno riferito parole troppo forti. Parole razziste. Mi hanno riferito cose che vanno oltre e lo ha sentito anche il mio fidanzato: “Jessica e Lulù sono protette dagli zingari.” ANTONIO nomina Miriana: “Siamo amici e ho chiarito la storia su Nathalie “

nomina Miriana: “Siamo amici e ho chiarito la storia su Nathalie “ SOLEIL manda in nomination Davide: “Non ha chiarito con me come ha detto.”

manda in nomination Davide: “Non ha chiarito con me come ha detto.” JESSICA nomina Nathalie : “Prego la mia famiglia di far diffidare la Caldonazzo per averci dato delle zingare.”

nomina : “Prego la mia famiglia di far diffidare la Caldonazzo per averci dato delle zingare.” ALESSANDRO manda in nomination Antonio: “Gli ho già detto che lo avrei nominato. “

manda in nomination Antonio: “Gli ho già detto che lo avrei nominato. “ MIRIANA ha nominato Soleil: “Anche se ci stiamo avvicinando, contraccambio la nomination.”

ha nominato Soleil: “Anche se ci stiamo avvicinando, contraccambio la nomination.” GIUCAS ha deciso che non potrà giocarsi la finale Nathalie: “Ci sono troppe donne qui dentro.”

“ Grande Fratello Vip ” nomination segrete: chi ha nominato chi nella puntata 45 del 3 marzo

Nomination segrete :

: LULU’ nomina Nathalie : “E’ falsa e aggressiva e va dove la porta il vento e Katia non l’ha capita. Era Nathalie che parlava male di lei.”

nomina : “E’ falsa e aggressiva e va dove la porta il vento e Katia non l’ha capita. Era Nathalie che parlava male di lei.” DELIA nomina Miriana : “Qualche settimana fa mi ha detto di non girare intorno a Barù.”

Antonio Medugno e Miriana Trevisan sono i due concorrenti che non sono stati salvati e hanno scelto altri 2 vipponi da portare al voto flash.

Nomination flash del 3 marzo

SOPHIE : “Anche se qui dentro sono la più debole scelgo Davide.”

: “Anche se qui dentro sono la più debole scelgo Davide.” DAVIDE porta in nomination flash Antonio: “Perchè premio i miei compagni.”

porta in nomination flash Antonio: “Perchè premio i miei compagni.” ANTONIO

Davide è il primo salvo alla nomination flash. Ad abbandonare la casa del Grande Fratello è Antonio.

Chi ha nominato chi: chi vuoi portare in finale

Chi ha nominato chi: chi vuoi portare in finale. Il concorrenti VIP hanno espresso e scritto il loro preferito su carta e messo in una busta. Signorini chiede ai concorrenti di aprire le buste e leggere il nominato. Non tutti i concorrenti hanno espresso un nome strategico:

BARU’ porta in finale Davide

porta in finale Davide DAVIDE porta in finale Soleil

porta in finale Soleil GIUCAS porta in finale Davide

porta in finale Davide JESSICA porta in finale Soleil

porta in finale Soleil MANILA porta in finale Soleil

porta in finale Soleil SOLEIL porta in finale Sophie

porta in finale Sophie SOPHIE porta in finale Giucas

« Tele voto Flash » chi vuoi mandare in finale?

Chi vuoi mandare in finale? Il concorrente VIP più votato al “Tele voto Flash” va in finale, il meno votato è stato eliminato:

A lasciare la casa del Grande Fratello è SOLEIL .

. DAVIDE è un finalista.

I 3 finalisti del “ Gf Vip 6 ”

Dopo 176 giorni nella Casa il « Grande Fratello » ha decretato il terzo finalista della edizione 6 “ Gf Vip ”. Il primo finalista è Delia. Il secondo finalista è la Princess (Lulù) Selassiè. Il terzo finalista scelto dal “ Gf Vip ” nella 46° puntata di ieri sera è Davide Silvestri.

« Grande Fratello Vip » eliminato al tele voto flash nella 44° puntata

Il primo salvo al tele voto e continua la sua avventura nella casa del “Gf Vip 6” è Antonio Medugno. La seconda salva è la showgirl romana Miriana Trevisan. Sophie e Alessandro si giocano la permanenza nella casa.

Alessandro deve abbandonare la casa è eliminato dal reality show con il tele voto flash. Sophie scoppia a piangere: i 2 si danno appuntamento fuori. La love story continua.

Nomination palesi: chi ha nominato chi il 3-03-2022

Nomination palesi :

: SOLEIL nomina Miriana : “Mi ha votata più volte e contraccambio.”

nomina Miriana : “Mi ha votata più volte e contraccambio.” BARU’ salva Antonio : “Spero che la nomination non valga per una cosa brutta.”

salva Antonio : “Spero che la nomination non valga per una cosa brutta.” SOPHIE manda in nomination Antonio : “Siamo amici, ma non abbiamo un gran dialogo.”

manda in nomination Antonio : “Siamo amici, ma non abbiamo un gran dialogo.” MANILA nomina Antonio : “Con gli altri ho un altro tipo di rapporto.”

nomina Antonio : “Con gli altri ho un altro tipo di rapporto.” JESSICA nomina Giucas e: “E’ stanco. Ha detto che sta male.”

nomina Giucas e: “E’ stanco. Ha detto che sta male.” DAVIDE nomina Antonio : “Lo sa già, gliel’ho detto.”

nomina Antonio : “Lo sa già, gliel’ho detto.” MIRIANA manda in nomination Antonio : “Lo voto per Nathalie.”

manda in nomination Antonio : “Lo voto per Nathalie.” GIUCAS ha deciso di nominare Antonio : ” “

« Grande Fratello Vip » nomination chi salva chi dell’altra sera

Il concorrente che pesca la piramide dorata si salva e deve fare il nome di un VIP da salvare. Antonio è il primo e ha dovuto fare il primo nome da salvare e così via dovranno fare gli altri VIP.

ANTONIO salva Soleil

salva Soleil SOLEIL salva Davide

salva Davide DAVIDE salva Giucas

salva Giucas GIUCAS salva Barù

salva Barù BARU’ salva Jessica

salva Jessica JESSICA salva Miriana

salva Miriana MIRIANA salva Manila

salva Manila SOPHIE è candidata all’eliminazione, ma deve scegliere un VIP da portare e sfidare al tele voto. La modella con molta difficolta sceglie Davide Silvestri. Anche l’attore deve scegliere un VIP da portare al tele voto e sceglie Antonio.

« Grande Fratello Vip » nomination palesi del 3 marzo

Nomination palesi :

: SOPHIE manda in nomination Miriana :”Ricambio perchè non mi ha salvata stasera.”

manda in nomination Miriana :”Ricambio perchè non mi ha salvata stasera.” BARU’ ha nominato Miriana :”Gli voglio bene, non ho nulla con lei, anzi, però….”

ha nominato Miriana :”Gli voglio bene, non ho nulla con lei, anzi, però….” MIRIANA manda in nomination Soleil :”Non credo a questa Soleil così buona.”

manda in nomination Soleil :”Non credo a questa Soleil così buona.” SOLEIL nomina Jessica :”Non mi è piaciuto perchè non ha salvato Sophie.”

nomina Jessica :”Non mi è piaciuto perchè non ha salvato Sophie.” DAVIDE nomina Sophie :”Ricambio perchè mi ha mandato in nomination flash stasera.”

nomina Sophie :”Ricambio perchè mi ha mandato in nomination flash stasera.” MANILA nomina Barù :”E’ quello che ci parlo di meno.”

nomina Barù :”E’ quello che ci parlo di meno.” JESSICA nomina Davide :”E’ quello con cui ho legato meno.”

nomina Davide :”E’ quello con cui ho legato meno.” GIUCAS ha deciso di nominare Jessica : “Contraccambio la nomina precedente.”

Nomination segrete 44^ puntata precedente: chi ha nominato chi

Nomination segrete :

: LULU’ nomina Davide : “Tra tutti non è una persona che scelgo se ho un problema.”

nomina Davide : “Tra tutti non è una persona che scelgo se ho un problema.” DELIA nomina Miriana: “Non riesco a capire il suo carattere.”

« Grande Fratello Vip » nomination segrete del 3 marzo

Nomination segrete :

: DELIA nomina Miriana : “Non è buona al 100%”

nomina Miriana : “Non è buona al 100%” LULU’ nomina Davide: “Sono sconvolta dal suo attacco: non sono maleducata. Lui è bugiardo e non ci mette mai la faccia.”

« Grande Fratello Vip » nominati del 3 marzo 2022

I nominati di ieri sono:

MIRIANA – 3 nomination (eliminata)

JESSICA – 2 nomination

DAVIDE – 2 nomination (preferito)

« Grande Fratello Vip » nomination segrete di ieri 07-03-2022 nella 46° puntata

Nomination chi vuoi eliminare:

DAVIDE nomina Jessica : “Perchè mi voterà lei.”

nomina Jessica : “Perchè mi voterà lei.” DELIA manda in nomination Barù :”Anche se ho legato con tutti, nomino lui.”

manda in nomination Barù :”Anche se ho legato con tutti, nomino lui.” LULU’ ha nominato Giucas : “Non voglio nominare gli altri.”

ha nominato Giucas : “Non voglio nominare gli altri.” GIUCAS ha deciso di nominare Manila: “senza motivazione” (Ha votato ad esclusione)”

ha deciso di nominare Manila: “senza motivazione” (Ha votato ad esclusione)” SOPHIE manda in nomination Barù: “Nomino lui.”

manda in nomination Barù: “Nomino lui.” JESSICA nomina Manila: “La motivazione è per quello è successo.”

nomina Manila: “La motivazione è per quello è successo.” MANILA nomina Barù: “Mi ha fatto un oroscopo bruttissimo e mi ha detto che il mio è un segno sfigato.”

nomina Barù: “Mi ha fatto un oroscopo bruttissimo e mi ha detto che il mio è un segno sfigato.” BARU’ ha nominato Manila: “Voto lei. Non ho un motivo. Perchè me la sogno che fa i piatti.”

« Grande Fratello Vip » nomination del 7 marzo 2022 46° puntata

Nomination di ieri :

MANILA – 3 nomination

– 3 nomination BARU’ – 3 nomination

« Grande Fratello Vip » eliminato della 44a puntata

“ Grande Fratello Vip 2021 ” eliminati di ieri sera sono i nemici per la pelle: Nathalie Caldonazzo e Alessandro Basciano.

« Grande Fratello Vip » eliminato 45^ puntata

Le eliminazioni al « Grande Fratello Vip » eliminato ieri: Giucas Casella che in seguito si è salvato con la carta del rientro. Alla nomination flash Antonio Medugno è eliminato con il 26% dei voti.

« Grande Fratello Vip » eliminato ieri sera nella 46° puntata

« Grande Fratello Vip » eliminato ieri nella 46° puntata è MIRIANA TREVISAN dopo 6 mesi nella casa. Al tele voto flash è eliminata Soleil Sorge.

CONTINUA A LEGGERE