Grande Fratello news, novità e aggiornamenti sul cast del GF VIP 5

Quali sono gli ultimi aggiornamenti e le novità sul Grande Fratello Vip 5?

Grande Fratello news, GF VIP 5 novità sulla prossima edizione del Grande fratello vip 5 il cui appuntamento sarà bi-settimanale nel prime time di Canale 5 dal prossimo mese di settembre. Vediamo le anticipazioni su chi ci sarà presente al GF VIP 5. Come annunciato nei giorni precedenti, ritroviamo Alfonso Signorini e Pupo, oltre alle già da noi confermate Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento! Siete curiosi di conoscere il resto del cast?

Oltre ai Siffredi’s e ad Antonio Razzi, oggi siamo in grado di fornivi un altro nome che non prenderà parte al programma: Alessandra Mussolini a causa della sua richiesta economica,la parlamentare potrebbe far parte del cast della prossima edizione di Ballando con le stelle.

Grande Fratello news – Si per Chiara Nasti, la fashion influencer napoletana, molto seguita sui social e che ha, all’attivo contatti con Emis Killa ed Emanuele Borriello. Attualmente Chiara, ha una relazione con l’imprenditore napoletano Ugo Abbamonte.

Si per il secondo provinato, anzi, provinata: Annalisa Chirico. Classe 1986, giornalista del “Foglio” sul suo profilo facebook si legge: “La mente è la mia chiesa, i tacchi il mio paracadute”. Forse per lei è arrivata l’ora della popolarità televisiva? Chissà

Vedremo nei prossimi giorni gli ulteriori aggiornamenti e se anche a settembre 2020 farà parte dell’ambitissimo cast del Grande Fratello vip 5 condotto da Signorini.