Il no categorico verso il Festival di Sanremo di Emis Killa, critica Diodato, si alla tv

“Achille Lauro avrebbe dovuto vincere a mani basse” No al Festival di Sanremo – Emis Killa spara a zero su Diodato nella rivista Rolling Stone, emerge da queste affermazioni tutto il disprezzo per il festival di Sanremo , la giuria , i criteri di giudizio e la scelta dei vincitori.

Le affermazioni in merito a Sanremo e su Achille Lauro:

“Achille Lauro avrebbe dovuto vincere a mani basse, è arrivato nono ma è come se avesse vinto. Parlavano tutti di lui, a me sarebbero girati i co**ioni. Mi girerebbero se andassi con un pezzo che so essere vincente e vincesse Diodato”.

“Per quanto bravo non mi piace, ha trionfato la solita roba, la canzone italiana ben cantata. Quei brani che mi rompono i co**ioni”

Si a Yo! Mtv Raps’

Sicuramente la carriera del cantante non si ferma qui, presto lo vedremo sul piccolo schermo, ‘Yo!Mtv Raps’, mentre X-Factor, il talent per cui si è proposto come giudice settimane fa, lo ha scartato.

Sicuramente ci riuscirà a essere notato l’edizione successiva! Tutto possiamo aspettarci da lui tranne che vederlo partecipare Sanremo! Il perchè è semplice: il mondo del Festival non gli appartiene

Il cantante ribelle dice no al Festival di Sanremo, ma Diodato non lo ferma nemmeno il Covid,presto sarà in tour

Il successo di Diodato continua: dopo il trionfo della 70esima edizione del Festival di Sanremo e il David di Donatello per la canzone ‘Che vita meravigliosa’, colonna sonora de La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek, il cantante si sta preparando per 5 date.

Il prossimo 4 luglio si prevede un concerto pomeridiano in Valle d’Aosta al Musicastelle Outdoor, il 25/26/27 luglio alla Cavea – Auditorium Parco della Musica nella Capitale, infine il 4 agosto un concerto all’alba all’Indiegeno Fest – Teatro di Tindari.