Grande Fratello VIP 5, Francesca Pepe, la rivelazione intima a Massimiliano Morra e Fulvio Abbate, la modella si è aperta all’attore e allo scrittore

Grande Fratello VIP. Dopo la lite a tavola al Grande Fratello VIP tra le concorrenti Stefania Orlando e Francesca Pepe, nella Casa del GF VIP si continua a parlare della brutta discussione. Nel frattempo la modella ligure gioca la sua chance con una rivelazione intima ai concorrenti della Casa del Grande Fratello.

Al Grande Fratello Vip Adua Del Vesco porta la bandiera del tutti contro la Pepe e dice quanto segue: “Con me Francesca ha chiuso definitivamente”. Denis Dosio rincara la dose: “Non ha un pregresso televisivo, quindi cerca di provocare. Isoliamola. Non diamogli (*alito invece di adito) adito… Isoliamola, tanto stasera esce da sola”. Dayane Mello non è da meno: “Io le ho che è una ragazzina viziata.

Stefania Orlando che con lei ha avuto un brutta discussione: “Mi dispiace aver strillato ad una Ragazzina…”. Elisabetta Gregoraci ascolta in silenzio, mentre Zorzi alimenta la discussione con episodi già noti al gossip.

Grande Fratello VIP, Rivelazione intima (video)

GF VIP, Francesca Pepe. Rivelazione intima a Morra e Fulvio Abbate

Mentre gli inquilini della Casa creano il presupposto per una strategia di gioco per eliminarla dal reality, la modella di Sarzana (Liguria), anche senza un pregresso televisivo, va avanti per la sua strada.

La Pepe si è creata la sua strategia e pochi istanti fa si è confidata a Massimiliano Morra e Fulvio Abbate. Ovviamente, la concorrente ligure gioca le sue carte al meglio delle sue possibilità.

La Rivelazione intima di Francesca Pepe

Conscia delle telecamere aperte h24 ha fatto il suo gioco, mentre gli altri inquilini già citati sopra, le organizzano il piatto freddo, la modella Francesca Pepe confidenza intima a Morra e Fulvio Abbate.

A poche ore dalla diretta di questa sera si è lasciata andare a confidenze molto personali con lo scrittore e l’attore. Qui sotto il video della Rivelazione intima di Francesca Pepe.