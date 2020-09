Stefania Orlando stasera ci stupirà al Grande Fratello Vip?

Grande Fratello Vip: Varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà una tra i volti femminili più desiderati della tv degli anni ’90: Stefania Orlando. Dopo essersi presa una pausa torna in tv con Grande Fratello Vip stasera come concorrente. Intervistata dal noto settimanale NuovoTv, la showgirl e conduttrice Rai per tanti anni ha parlato di Patrizia De Blanck, sostenendo di conoscerla molto bene:

“Una donna dotata di grande senso dell’umorismo. Con lei mi farò tantissime risate”.

Nessuna paura verso la contessa per Stefania Orlando che ha chiarito subito che non sarà lei a pulire gli alloggi della De Blanck:

“Conosco il suo gioco, si atteggerà a nobildonna e oggi come oggi la nobiltà lascia il tempo che trova perchè una persona può essere nobile d’animo ma non di nascita”.

Grande Fratello Vip Stefania Orlando vs Patrizia De Blanck?

Grande Fratello vip: entra Stefania Orlando nella casa

Potrebbe esserci un nuovo concorrente al posto di Flavia Vento, ma anche un confronto stasera al Grande Fratello Vip tra Stefania Orlando e Patrizia De Blanck. La showgirl ha dichiarato che la Contessa si atteggerà a nobildonna ma “l’aristocrazia ormai è qualcosa di superato. Di sicuro non mi metto a pulire le sue cose”.

Nella Casa del Grande Fratello Vip Stefania Orlando troverà Matilde Brandi, una sua grande amica e “sicuramente tra noi ci sarà una grande affinità”.

GF Vip 2020, Antonella Elia: “Grande provocatrice”

Non teme il giudizio di Pupo Stefania Orlando ma quello di Antonella Elia. La concorrente del GF Vip 2020 a NuovoTv ha lanciato una frecciatina all’opinionista Antonella Elia, sostenendo che lo scorso anno non era tra le sue preferite, “perchè l’ho trovata una grande provocatrice”. Stefania Orlando ha continuato poi sostenendo: “Per fortuna quest’anno fa l’opinionista, così almeno sono sicura che non entrerà nella Casa”.