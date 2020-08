Il GF Vip uno dei reality più atteso dell’anno sta per iniziare e appena svelato il cast della casa arriva la fake news

Grande Fratello Vip aggiornamenti e news sul cast dei concorrenti della quinta edizione. Il reality della Casa più spiata d’Italia in programmazione per il prossimo 14 settembre 2020. Tanta l’attesa, la trepidazione per il suo inizio e sopratutto per scoprire quali saranno quest’anno i Vip che potremmo osservare, conoscere e spiare a 360°.

Pochi giorni fa da 361magazine è arrivata la pseudo lista dei concorrenti del GF VIP 5: Enock Balottelli (fratello di Mario Balotelli), Nicola Ventola ex attaccante dell’Inter, Ludovica Pagani, Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello, Paolo Brosio, Giovanni Terzi, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Riccardo Fogli, Patrizia De Blanck, Eva Grimaldi, Stefania Orlando e Flavia Vento. Alcuni dei diretti interessati però sembrano non essere a conoscenza della loro partecipazione.

GF Vip 5 cast: concorrenti in discussione

GF Vip 5: cast svelato? Arriva la fake news sui concorrenti

GF Vip 5 cast: Come appena affermato, dopo la pubblicazione del cast ufficiale del Grande Fratello Vip qualcosa non è andato come doveva. Alcuni dei Vip menzionati nella lista del cast non sarebbero a conoscenza della loro presenza nel reality.

In particolare ci riferiamo a Eva Grimaldi, Ludovica Pagani, Nicola Ventola e Riccardo Fogli. I vip appena citati, infatti, avrebbero smentito la notizia della loro partecipazione al reality attraverso il propri profili Instagram.

La smentita sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip

GF Vip cast: Dopo la pubblicazione del cast ufficiale sono arrivate le prime smentite. Eva Grimaldi sul suo profilo Instagram ha voluto smentire la notizia pubblicando un post molto chiaro dove su uno sfondo verde ha scritto: “Per adesso l’unica casa dove sto per entrare è quella nuova…”.

La Grimaldi entrerà o no nella celebre casa di cinecittà?

GF Vip cast: Tempestata subito di like e commenti la nota attrice e showgirl nei commenti ha specificato che non è una vera e propria smentita ma soltanto che i primi di settembre finalmente la sua casa sarà pronta e quindi potrà trasferirsi.

La Grimaldi entrerà o no nella celebre casa di cinecittà? questo ancora resta l’arcano da scoprire. Solo il tempo potrà svelarci la verità… per il momento possiamo solo attendere!