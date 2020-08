Addio a Ben Cross, diventato popolare grazie a Star Treek, la serie che l’ha lanciato

L’attore inglese è morto improvvisamente all’età di 72 anni dopo una breve malattia, a rivelarlo il suo agente da Los Angeles. Particolarmente noto per il ruolo dell’atleta Harold Abrahams in Momenti di Gloria, aveva recitato in numerosi film, tra cui Star Trek.

Ben Cross debutta il 16 dicembre, nel mondo del cinema all’età di 30 anni prendendo parte al film “Quell’ultimo ponte”, dove ha affiancato Sean Connery e Michael Cane. Si fa notare nel musical “Chicago” al punto da essere scelto nel 1981 per “Momenti di Gloria”, dove veste i panni dell’atleta ebreo inglese Harold Abrahams. La pellicola vince ben quattro premi Oscar, tra cui il premio al Miglior Film.

Star Treek, Ben Cross è morto

il mistero sul decesso

La figlia di Ben, Lauren Cross, ha reso noto che l’attore si è spento a Vienna, in Austria. La famiglia ha poi dichiarato: “Era un uomo che ci ha insegnato ad abbracciare i nostri sentimenti, qualunque essi siano”.

“Siamo grati per il tempo trascorso con lui. Il suo spirito vive nei nostri cuori attraverso le sue parole, la sua musica e l’amore che ancora proviamo” continua poi la dichiarazione della famiglia di Ben Cross.

Ben Cross, resta il mistero della sua morte

La morte dell’attore Ben Cross è stata confermata dalla famiglia: sua moglie Deyana Boneva Cross e i suoi due figli, Theo e Lauren. Non si sa ancora la causa che ha portato alla morte prematura del noto attore, spentosi a Vienna due giorni fa, il 18 agosto 2020 all’età di 72 anni. Addio Ben, ci mancherai!