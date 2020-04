Aristide Malnati su Zequila al Grande Fratello Vip 2020… manca ai GF

Grande Fratello Vip 2020 – Anche Aristide Malnati dichiara che Zequila al Grande Fratello Vip 4, avrebbe potuto fare di meglio. Non passa un solo giorno che i GF non parlano di Antonio Zequila. Alcuni GF avvertono la mancanza di Gargamella. E’ segno evidente che hanno sofferto l’uscita! Tranne uno, forse, Sossio Aruta, che al contrario è ben felice di non ritrovarselo fra i piedi in finale. Anche Aristide oggi torna a parlare di Zequila dopo l’eliminazione. E a quanto emerge dai loro disorsi, l’attore napoletano, nel bene e nel male, ha lasciato un segno, chiaro e indelebile, la Z di Zequila.

Aristide su Zequila al Grande Fratello Vip 2020: “Nelle ultime settimane è diventato ingestibile”.

Grande Fratello Vip 4 – Stiamo parlando di Antonio, al secolo er mutanda soprannominato Gargamella, (da Patrick) è inutile negarlo, ha segnato la storia della Casa del GF. Il comportamento dell’attore soprattutto nelle ultime settimane aveva scombussolato le strategie della maggior parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Oggi invece, sembrano soffrire la sua mancanza. Aristide, parlando con Paola e Patrick ha rivelato di aver costruito una bella amicizia con Antonio: “Io al mattino riuscivo a farlo ragionare. Poi nelle ultime settimane è diventato ingestibile, era sempre polemico” racconta a Paola, il Papirologo di fama mondiale.

Grande Fratello Vip 4: tutti parlano di Zequila

Grande Fratello Vip – Patrick: “Io l’ho inquadrato il terzo giorno… Sono dispiaciuto per le cose che mi ha detto. Lui è il peggior nemico di se stesso… Ma c’è anche del buono in lui”. Aristide difende Zequila: “In generale è stato sempre all’interno del gruppo e del gioco. Con me si limitava molto, ha mostrato altri aspetti”. Dunque, anche oggi, nella Casa del Grande Fratello, s’è parlato di Z… che ha lascito un vuoto incolmabile nei GF!