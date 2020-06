Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, alias Sirius, smentiscono la partecipazione a Temptation Island ma non escludono il Grande Fratello Vip

Gemma e Nicola al Grande Fratello Vip? La protagonista di Uomini e Donne Over e Sirius stanno facendo dis cutere il web non solo per la loro ipotetica relazione. Dopo la notizia ufficiale della messa in onda di Temptation Island Vip il 7 luglio, molti hanno subito immaginato la coppia all’interno del reality come concorrente.

Tuttavia arriva la smentita dopo pochissime ore. Oggi, voci molto vicine a Gemma Galgani e Sirius, avrebbero rivelato che i due non escliderebbero invece una eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip.

La smentita su Temptation Island…e il Grande Fratello Vip?

Gemma e Nicola al Grande Fratello Vip dopo il no a Temptation Island?

“La tv per ora può attendere“, con questa frase arriva la smentita della coppia riguardo alle voci che circolavano sulla loro partecipazione a Temptation Island Vip. Ma pare che i due abbiano rifiutato perché tra i loro progetti c’è un altro reality. Quale sarà la verità? Difficile rispondere adesso in quanto lo stesso Temptation Island, tutt’ora è coperto da un grosso punto interrogativo. Infatti, da poche si è diffusa la notizia della cancellazione della versione Vip del reality a favore di quella Nip. Intanto, secondo alcune indiscrezioni rivelate da qualcuno che afferma di essere molto vicino a Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, pare che i due o almeno la dama torinese) stiano pensando al Grande Fratello Vip.

Gemma e Nicola dicono No a Temptation Island, ma stanno insieme?

Nel salotto di Uomini e Donne, a proposito di Gemma e Sirius, sono state sollevate non poche polemiche. Ma intorno alla coppia resta comunque un velo di mistero. Stanno insieme oppure no? I sospetti sulla loro partecipazione a Temptation Island avevano fatto pensare di sì, ma adesso anche questo è da mettere in dubbio. Infatti, smentendo, la stessa Galgani ha affermato che i due non sono una coppia, ma c’è un grande interesse da parte di Sirius nei confronti della dama torinese. Essi hanno una gran voglia di conoscersi, infatti, Nicola, sul suo profilo Instagram, ha annunciato che si stava preparando per andare a trovare Gemma.