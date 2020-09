Fausto Leali, gfvip 5: “Non vado per beneficenza”

Grande Fratello Vip 5 ultime News: Mancano pochi, pochissimi giorni all’inizio del “Grande Fratello Vip 5“. Il reality, attesissimo, prevede un cast eccezionale anche se ancora alcuni nomi sono da confermare. Al timone, come l’anno scorso, Alfonso Signorini che avrà come compagni di viaggio in studio nonchè come opinionisti Pupo ed Antonella Elia.

Tanto il fermento in attesa della data d’inizio intanto Fausto Leali conferma la sua presenza e nell’intervista rilasciata a Libero svela anche i motivi che lo hanno spinto a dir di si.

Grande Fratello Vip 5 news, Fausto Leali confessa: “Mi sono fatto due conti”

Grande Fratello Vip 5 Notizie – Fausto Leali entrerà nella casa del Grande Fratello. A confermarlo è stato proprio il diretto interessato attraverso un’intervista rilasciata per il quotidiano Libero. Nell’intervista appena citata, il cantante ha dichiarato: “Vado anche perché sono pagato, non certo per beneficenza. Naturalmente il cachet non è l’unica ragione, il mio lavoro è cantare. Ma le vendite dei dischi non sono remunerative come in passato“.

Sempre riferendosi alla sua partecipazione al reality, Leali, ha poi voluto parlare dell’esperienza nella casa in senso stretto e ha affermato: “Non è certo come andare in miniera. Non sono nemmeno un tipo litigioso di carattere“.