Anne Hathaway ritorna sulla scena da protagonista con “The Witches”

Anne Hathaway: The Witches- Le Streghe, film di Robert Zemeckis

Anna Hathaway di nuovo sulla scena-Un vecchio detto diceva: “Tremate, Tremate le streghe sono tornate” A 30 anni di distanza dal film “Chi ha paura delle streghe?”diretto da Nicolas Roeg il remake del film è tornato!La differenza?Anzi le differenze? Oltre al nome del film che si chiamerà -The Witches- il personaggio interpretato da Anjelica Houston è rielaborato da Anne Hathaway. Le Streghe (The Witches), il nuovo film del regista Robert Zemeckis è prodotto e scritto da Guillermo del Toro

Anne Hathaway, riuscirà a reggere il confronto con la collega?La fonte da cui è stata presa ispirazione è il romanzo per ragazzi,scritto da Roald Dahl nel 1983. Ricordiamo che l’autore è stato il vincitore del Premio Bancarellino nel 1988.

Il cast del film

l cast della pellicola è davvero sontuoso, Anne Hathaway veste i panni della terrificante Strega Suprema, poi ci sono:

Octavia Spencer ,

, S tanley Tucci,

Kristin Chenoweth

Chris Rock ,

, J ahzir Kadeem Bruno

Codie-Lei Eastick

Il film sarà proiettato al cinema?

Possiamo definirlo il remake di “Chi ha paura delle streghe?”Probabile, occorre vederlo prima di poter commentare. Stranamente non è detto che questo accada. “Le Streghe” ha una corsia preferenziale, HBO Max negli Stati Uniti il 22 ottobre, quindi impossibile vederlo al Cinema Tuttavia, in Italia sembrerebbe che la Warner Bros abbia intenzione di portarlo nelle sale cinematografiche. Se il film avesse delle modalità di proiezione diverse dalle tradizionali, tutti i fan della Anne Hathaway, rimarrebbero delusi. Ci auguriamo che questo non accada.