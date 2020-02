Ecco dove vedere Roma Gent calcio in chiaro in Tv – Fonseca: “Ho avuto segnali di una squadra che sta meglio”. L’Europa League è l’ancora di salvataggio per agguantare la Champions League. Dopo tre sconfitte consecutive la Roma guarda all’Europa League per risollevarsi dal momento di crisi. La a.s. Roma scende in campo per salvare una stagione disastrosa. I 16^ di finale di Europa League contro i belgi del Gent è la prova del 9. Il Gent scende all’Olimpico con la qualifica in tasca e senza mai essere sconfitta nella fase a gironi.

Al contrario della a.s. Roma, il Gent ha chiuso il girone con 3 vittorie e 3 pareggi, terminando al primo posto davanti al Wolfsburg.

Il calcio in chiaro: dove vedere Roma Gent in Tv in chiaro in streamig su Sky

La partita di calcio Roma-Gent è in programma giovedì sera, 20 febbraio presso lo stadio Olimpico di Roma, alle ore 21. La partita di calcio verrà trasmessa in diretta satellitare su Sky. La partita Roma-Gent per gli abbonati è sul canale Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canale 472 e 482 del digitale terrestre). Gli abbonati potranno seguire la partita Roma-Gent in diretta streaming con Sky Go, su PC e note dispositivi mobili.

Dove vedere Roma Gent in tv e in chiaro? E’ possibile vedere la partita di calcio Roma Gent in chiaro? L’incontro di calcio valevole per i 16^ di finale dell’Europa League sarà trasmessa su TV8 in diretta televisiva. La telecronaca dell’incontro di calcio sarà commentata da Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.

Le probabili formazioni di Roma Gent in Tv

Nel frattempo, la due diligence è conclusa. Per il passaggio di consegne da Pallotta a Friedkin manca poco. A Roma si tira un fiato sollievo. Ora si tratta di aspettare qualche giorno per giungere alla firma. La crisi della Roma ha aperto una trattativa al ribasso, visto che la Champions si è allontanata.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All.: Fonseca.

Gent (4-3-1-2): Kaminski; Castro Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Marreh; Niangbo; David, Bezus. All.: Thorup.