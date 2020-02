Grande Fratello news, Antonella Elia “Mi sacrificate per fare ascolti” Il Grande Fratello Vip per Antonella Elia sta diventando molto pesante. A livello celebrale è palesemente in difficoltà con tutti, a partire dal conduttore ai coinquilini. La casa del Grande Fratello Vip per la showgirl è diventata troppo piccola. Ormai è sprofondata in depressione e non riesce a proferire parola con nessuno all’interno della casa. Anche in questo momento l’Antonellina nazionale è seduta sul divano, quello difronte al tavolo della cucina. Con lo sguardo perso e fisso tanto da sembrare uno zombie. Nessuna reazione per Antonella Elia, neanche davanti alla lista della spesa che stanno facendo: Fabio testi, Adriana Volpe e Andrea Denver.

Grande Fratello Vip: Fabio Testi ha provato a consolare Antonella Elia quasi tutta la notte poveraccio: “Cerca di star serena – le dice – sei importante per il gioco, per la Casa. E non ti vogliamo male, nessuno ti vuole male. Ognuno fa il suo gioco. Giurami che ci pensi”. Risultati, zero! Anche Licia Nunez, le si è avvicinata ribadendo il proprio pensiero: “Rapporti idilliaci che poi si chiudono, poi improvvisamente di nuovo c’è la riconciliazione, e poi improvvisamente di nuovo l’odio. Io non sono così. Non fa parte del mio carattere, della mia natura. Cosa c’è di male? Cosa ti ho detto? Io non ho alcuna intenzione di assecondare tutto questo”.

Grande Fratello news, Elia replica: “Licia, sono offesa, lasciamo stare, ti prego”. Antonella Elia, ancora scossa per il litigio con Patrick, proprio durante la diretta è crollata in crisi. Alfonso Signorini ha cercato di rimediare in qualche modo:“dovete parlare, chiaritevi. Non subito, ma fatelo”. “Questa crocifissione fatta su di me è orrenda, tutto questo per fare un po’ di ascolto, sacrificate una persona per fare ascolti, questa è la verità” ha replicato Antonella. Patrick sembra ben disposto a trovare un punto di incontro: l’Elia? alle ore 15,10 di oggi, tutto tace.