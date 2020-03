Le ultime novità sul reality condotto da Alfonso Signorini, Pupo e Wanda Nara. Grande Fratello news ultim’ora, notizie dai concorrenti in subbuglio: paura da Covid-19 Arriva la sospensione dalla 4 edizione del Grande Fratello Vip per coronavirus?

Grande fratello news ultim’ora – Grande Fratello Vip sospeso? La paura da coronavirus dilaga a macchia d’olio, la pandemia è arrivata anche nella casa del Grande Fratello Vip. I correnti del GF VIP 4, hanno accusato il colpo da Covid-19, a dimostrazione di ciò, sono i flash mob e striscioni che fanno tutti i giorni. Vista l’emergenza che incombe sulle nostre teste e le loro ovviamente iniziano a mormorare. Il malessere si avverte, i programmi televisivi delle ammiraglie Mediaset e Rai vengono sospesi uno dopo l’altro causa pandemia da coronavirus.

A quanto pare, queste sarebbero ore decisive per quanto riguarda la sospensione della messa in onda del programma televisivo GF VIP, quarta edizione.

Ammutinamento nella casa? Grande Fratello Vip sospeso per coronavirus?

Grande fratello news ultim’ora, concorrenti in subbuglio da coronavirus. Le ultime notizie arrivano da voci di corridoio che raccontano che il GF VIP 4 potrebbe chiudere i battenti prima della data ufficiale stabilita

Grande fratello news ultim’ora – Grande Fratello Vip sarà sospeso? Mediaset starebbe pensando di concludere la quarta edizione del GF Vip in anticipo. Dunque queste ultime notizie, questi sarebbero momenti topici a capo della Produzione per decidere se sospendere o chiudere anticipatamente il reality show condotto da Alfonso Signorini. La data naturale della fine del GF 4 edizione è prevista per il 27 aprile.

Grande Fratello Vip sospeso o anticiperanno la fine del reality show?

Grande fratello news ultim’ora – Le ultime notizie dal grande Fratello dicono che si starebbe pensando di anticipare la chiusura del GF 4 a mercoledì 8 aprile. A quanto trapela, la decisione sulla sospensione, o la chiusura anticipata Del GF VIP, verrà presa dopo la puntata di mercoledì 18 marzo.

I concorrenti parlano di abbandonare il GF VIP in massa…

GF VIP 2020 news ultim’ora – All’interno della casa serpeggia preoccupazione da quando Paolo Ciavarro e Aristide Malnati avrebbero visto gli operatori televisivi con le mascherine… dunque è scattato subito l’allarme da coronavirus. I concorrenti del GF hanno iniziato a discutere su una ipotetica uscita di gruppo dalla Casa. In particolare, Licia Nunez ha detto: “Esco dal GF Vip se un parente di qualcuno viene contagiato. Me ne vado per una questione morale”. Grande Fratello Vip sospeso?