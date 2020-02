Squalifica dal gf per la Valente?

Grande Fratello Vip news – Asia Valente rischia seriamente l’espulsione dalla casa del GF. La notizia che sta circolando in queste ultime ore riguarda la nuova inquilina della casa Asia Valente. La gieffina non guarda in faccia a nessuno e tira dritto. Alla bionda esplosiva, a quanto pare, interessa poco rispettare le regole del Grande Fratello Vip. Anzi, più che altro si tratta di norme ben precise. Odore di Squalifica per Asia Valente che in questi minuti dovrebbe essere indagata per la violazione delle regole.

Grande Fratello Vip, Asia Valente cacciata dalla casa? ecco cosa ha rivelato ai vipponi

Asia Valente rischia la Squalifica dal Grande Fratello Vip. Cerchiamo di capire il perchè. A quanto pare al momento di ciò che è accaduto nella casa non ci sono video. Forse le immagini sono state rimosse. L’avventura nella casa più spiata d’Italia di Asia Valente potrebbe finire molto presto. Il motivo? La Valente avrebbe rivelato ai suoi coinquilini fatti avvenuti fuori dalla casa. Questo, secondo il regolamento del Grande Fratello Vip, sarebbe proibito. Nessuno, infatti, dei nuovi concorrenti può riportare notizie di quanto accade all’esterno.

Di seguito la frase che, molto probabilmente, porterà Asia alla squalifica. “Ragazzi, a Sanremo è successo un casino assurdo. Praticamente c’era Malgioglio, no Morgan, scusate… Doveva cantare con un tipo sconosciuto. Morgan è entrato sul palco cantando parole che vanno contro di quello e quello ha lasciato il palco” – rivela la Valente. Immediatamente Paola Di Benedetto le fa presente che, forse, non avrebbe dovuto raccontare nulla. Le telecamere cambiano immediatamente inquadratura e poco dopo la giovane influencer viene chiamata in confessionale dagli autori.

Per conoscere il destino di Asia Valente dobbiamo attendere domani sera. Nella puntata di venerdì 21 febbraio 2020 del Grande Fratello Vip ci sarà il colpo di scena? Asia Valente sarà squalificata? Per adesso si tratta solo di un’indiscrezione, ma sicuramente se ne parlerà.