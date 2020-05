Enrico Nigiotti news – Il cantautore svela il perchè non parteciperà ad Amici Speciali

Enrico Nigiotti news – Concorrente di Amici 2009 Enrico Nigiotti, amato dal pubblico, non ha mai smesso di far parlare di sé per la sua bravura e anche per la storia con Elena D’Amario, concorrente nella stessa edizione, oggi ballerina del programma. L’amore dei suoi fan ed il suo talento, hanno fatto sì. che Nigiotti venisse convocato per l’edizioni di Amici All Stars, diventato post virus, Amici Speciali.

Nigiotti, sono stato io a non voler partecipare

Nigiotti

Enrico Nigiotti news – Dopo l’annuncio della sua assenza dal programma, Nigiotti è stato tartassato dai gossip, che alludevano ad una non sua volontà, il cantante alla fine ha ceduto, ed ha annunciato tramite social: “Ho letto notizie e supposizioni riguardo la mia assenza ad Amici Speciali. Ho un bellissimo rapporto con Maria ma sono stato io a non voler partecipare”,

Nigiotti: “Ho perso una persona molto importante…”

In seguito ha svelato anche il perché, dichiarando: “Ho perso una persona molto importante poche settimane fa e non me la sento di andare in tv, non ho la testa adesso. Tutto qua”.

Nigiotti sempre tramite Instagram ha anche annunciato che scriverà una canzone e che la regalerà al pubblico così come nasce, affermando: “Il pubblico è il marito dell’arte, voglio ringraziarvi con qualcosa che per me è speciale”.